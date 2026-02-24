Chepa Candela: Patricia Schwarzgruber fue calumniada por "La Parcera"

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz martes queridas y queridos!!!... Aquí me tienen, lista ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este bien condimentado “parling” que “tuttos” los días (desde hace más de 40 primaveras) los pone al tanto de todo lo que pasa, ocurre, sucede, y acontece en este mundillo farandulero, donde el que menos puja ¡puja un manatí albino!…

PATRICIA SCHWARZGRUBER

Yyy sin más preámbulos, le entró de lleno al chismorreteo, para contarles que la PATRICIA SCHWARZGRUBER (¡suuustoooo!) desmintió una calumnia hecha por una fulana influencer llamada Parcera Justin, quien mostró un video de un concierto del grupo Backstreet Boys en Las Vegas donde se ve al fondo una mujer rubia acompañada de un abuelo (¡diiiigooo!) de un señor de avanzada edad y a según se trataba de Patricia que estaba estrenando “sugar daddy”… Como a mi no me van a meter gato por liebre, me di a la tarea de ver el fulano vídeo y la mujer en cuestión no se parecía en nada a la ex de Jhonatan Montenegro… Fue tal el bochorno que generó este brollo que la Parcera salió a pedir disculpas diciendo que se había equivocado, y culpó a una seguidora que le mandó el audiovisual… Por eso digo que en las redes sociales abundan los disfraces usurpando el rol de los verdaderos periodistas que sí confirman las noticias antes de “espepitarlas”; por cierto, el fulano vídeo lo sacó de la cuenta de Sebastián Lutinger, el hijo de Norkys Batista que sí fue con sus padres al show, pero la señora que estaba detrás de ellos no era la “Paty”…

MÍSTICA NÚÑEZ

Yyy cambiando radicalmente el tema, les bato que la MÍSTICA NÚÑEZ está que se come las uñas (con todo y dedos) porque pasan los meses y nada que anuncian la fecha oficial del “Miss Mundo 2026”; al parecer Julia Morley no haya a quién venderle es cachicamo, y en consecuencia la Mística está con el Cristo en la boca porque no sabe nadita de inglés y quiere instalarse por los lados de Trinidad y Tobago para ver si uno de esos afroamericanos le inyecta la lengua extranjera y la pone a hablar clarito el idioma del Tío Sam… Cuentan mis amigas las brolleras que ya encontró una escuela económica para iniciar el curso, pero la cosa es que debe instalarse varios meses en el extranjero y si no tiene la fecha del concurso de marras no puede inventar, por eso le recomendaron que hiciera un curso vía On Line y vaya agarrando lo básico para que al menos sepa decir: pollito “chicken” – gallina “hen”…

MARIO BRUNO

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que desde los predios de Venevisión me llegó el runrún de que el MARIO BRUNO anda algo incómodo y desencajado con la llegada del Alejandro Soteldo al canal de la colina, y es que para ser “verdura el apio”, el único animador joven que tenía la empresa desde hace varios años era el Mario, y él se creía único e irremplazable en su nicho televisivo… ¡Pasa, resulta, y acontece! que cuando el Mario vio llegar al Soteldo, directo a conducir la antesala de “Premios Lo Nuestro” (y encima, totalmente apadrinado por Wladimir Pérez quien es alto ejecutivo de Venevisión), lo primero que hizo fue arrugar la cara y acto seguido lo miró de “arriba a´bajo” y de “a´bajo arriba” dando a entender que su presencia le desagradó… El caso es que a según, el Mario decidió poner sus barbas en remojo porque siente que le metieron un tigre en la cueva, y antes de que le coma el mandado, él quiere reafirmar que su posición de animador de esta nueva generación está para sembrar bases durante muchos años más, y espera que el reenganche del Soteldo no le vaya a salar el guiso que ha venido condimentando y sazonando desde hace años… ¡Fin!

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube