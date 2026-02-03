Chepa Candela: La Andrea Rubio podría quedarse con el coroto del Miss Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

TELEVEN

¡¡Jelouuu darlings!!...y, como todos los días (¡Aunque truene, llueva o relampaguee) aquí me tienen, ¡como un clavel!, para batirles los más recientes chismes, rollos, brollos, bretes, tramoyas, y tretas de la movida farandulera de aquí, de allá y un poco más allaíta…Así que entrando en materia paso a batirles que los “rum-runes” de un “sacudón de mata” en TELEVEN arrecian cada día más…pero esta vez los tiros van hacia el área de producción, pues se tiene entendido que los problemas internos en dicho departamento, ique, se agravan cada día más…eso sin contar las quejas que, al parecer, han elevado muchos de los talentos sobre el maltrato que reciben de parte de ciertos y determinados productores que no respetan cara, sexo, ni trayectoria y se creen con derecho de vejar a quienes se les antoje…Ese sería uno de los motivos por los cuales, la gerencia le meterá mano a esa división que sería sometida a una revisión total…además de que la programación matutina continua sin dar pie con bola…y el bajón de sintonía en ese horario es una clara muestra de que los programas no están funcionando…y la competencia se los sigue llevando en los cachos…La pregunta salta a la vista: ¿Quienes caerán en esta “movida de mata”?...Y con respecto al talento: ¿Qué otra figura les dejará el pelero?....El caso es que en Televen, ique, quieren sanear el mal ambiente que hay en dicho canal, donde arrancaron el año con el pie izquierdo…

ANDREA RUBIO

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que el nombre de ANDREA RUBIO está sonando durísimo para ingresar al Miss Venezuela…y aunque ni siquiera ella sabe (¿O se está haciendo la sabe que estaría postulada para un cargo dentro de la organización, al parecer, cuenta con el “visto Bueno” de “los tigres mayores” para sustituir a Jacqueline Aguillera o a María Gabriela Isler, quien el año pasado renunció a la Dirección de Comunicaciones y Formación que desempeñaba desde el 2018…eso es lo que anda regado por los corrillos misséricos, donde además se asegura que de concretarse la renuncia de Nina Sicilia, otro rumrum que corre como la pólvora, la susodicha podría quedarse con el “coroto”…¡Síii, señores!...Las Miss Internacional 2023 es la “ficha” que dan como fija para entrar en OMV, donde los cambios, dizque, se avecinan…y a pesar de que asegura nada saber, ni dicen nada, y en la quinta Miss Venezuela también se hacen los sordos, se da por hecho que habrá una “transición” …y la Andrea Rubio estaría incluida en el paquete…Esta Chepa sigue sentada esperando la cacareada renuncia de NINA SICILIA, quien arrellnada en su trono, se limita a vre los toros desde la barrera…y eso que la primera involucrada en el brete es ella…O sea, ¡no le para al qué dirán¡…y tan segura está que no la van a sacar?...

YAILIN LA MÁS VIRAL

Yyy casi al final del tecleo, que me deja los dedos engarrotados y las uñas todas escarapeladas, me enteré (¡Y trúuuaaa, trúuaaa!, cual cotorra repito) que YAILIN LA MAS VIRAL(¡Sussstooo!) se quedó con las gamas de instalarse unos meses en Venezuela, ya que con la cancelación de ”La carpa de los famosos” también queda sin efecto la gestión de su contratación para que formara parte de este proyecto, que se quedó en pura bulla, pues hubo un rollo raro entre los socios que iban a ejecutarlo…¡y zaaassss! la sociedad se rompió abruptamente y cada uno agarró por su lado …¡Así como me lo contaron…La ex de Anuel AA y Tekashi había sido conectada para su participación en este reality (Por llamarlo de alguna manera) al que nadie le vio futuro, ya que ningún canal de TV se interesó por el mismo…y aunque tenía un pomposo nombre, nunca se supo la lista de los supuestos famosos que iban a participar…el único que salió a relucir fue el de Yailin la más viral, cuyo intento de contrato se quedó en eso…pues la fulana carpa, ni siquiera llegó a abrirse…y ella, como ventilador de patas, ¡viendo para los lados!…

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube