Chepa Candela: El Miss Mundo está en pico de zamuro

Suscríbete a nuestros canales

MISS MUNDO 2026

¡¡Good morning for everybody!! (o lo que es lo mismo, ¡Buuuenoosss días para todos, todas y todes!)…y nuevamente ¡heme aquí!, donde en este raudo tecleo que deja mis uñitas todas escarapeladas y echando más humo que una chimenea, aunque “sarna con gusto no pica”…Así que, una vez más, ¡bienvenidos a este sabroso y entretenido cotilleo!, el cual arranco batiéndoles que la elección de MISS MUNDO 2026 sigue en el limbo, pues todavía no tiene sede, ni han fijado fecha oficial…y aunque días atrás se dijo que finalmente tendría lugar en Botswana, a mediados del mes de mayo, la información fue desmentida categóricamente por voceros de la organización de dicho “templete”, cuya presidenta, Julia Morley, está de luto ya que su hijo mayor, Julian Eric Christian Morley, falleció el pasado 28 de diciembre en Londres…aunque fue a comienzos de esta semana que la noticia se dio a conocer…El caso es que la 73ª edición de Miss Mundo sigue en veremos, pues hasta que no se seleccione el país donde se llevará a cabo, no se dará por hecho el arranque de la elección la que Venezuela estará representada por Mística Núñez …Sin embargo mis fuentes mis séricas, pudieron averiguar que entre las opciones que se han manejado, la que más se acerca es la de El Salvador y, al parecer, ya ha habido algunas conversaciones con el Ministerio de Turismo de dicha nación…y aunque tampoco se saben qué han resuelto, los tiros van hacia ese país central, a cuyo presidente le encanta un concurso de belleza…Recuerden que en 2023 se realizó en los predios salvadoreños el Miss Universo 2023, cuya corona se la llevó la nicaragüense Sheynnis Palacios y la venezolana Diana Silva, apenas solo llegó al top 10 …¿Dónde Suchata Chuangsri, la actual Miss Mundo, coronará a su sucesora?...¡Sabrá Pepe!... Por cierto, que definitivamente DIANA SILVA no participará en el Miss Grand All Stars, un “templete” que se inventó “el Chino Tramoyero” (Entiéndase: Nawat Itsaragrisil) para sacarle plata a la gente, pues como se sabe la franquicia del Miss Grand Nacional la tiene Jacqueline Aguilera…y la Miss Venezuela 2023 pertenece al “Clan” de Nina Sicilia…¡y tú me dirás!…La bola de que la susodicha concursará en este recién nacido certamen, (Que aún no tiene fecha oficial) se regó días atrás…y fue la misma Diana Silva quien salió a desmentir los “rumrunes” para “cuidar su pellejo”, porque de meterse en el Miss Grand All Stars se le cerrarían las puertas de Venevisión y Nina Sicilia, le haría la cruz ¡para siempre al sentirse traicionada por una de sus protegidas…

SHEYNNIS PALACIOS

Yyy como hoy es el día de las casualidades, casualmente me llega desde los predios “mayameros” el insistente “runrun” que asegura (Y aquí, trúuuaaa, trúuuaaa, cual cotorra repito) que SHEYNNIS PALACIOS está en planes matrimoniales con el expelotero venezolano Carlos Gómez, cuyo empate se hizo oficial en 2024…y hasta ahora han mantenido una relación bastante estable…Tanto que la Miss Universo 2023 ya estaría lista para lanzarse al agua con su prometido para seguir juntos y felices, “comiendo perdices”…El comentario anda regado por los lares de “La ciudad del sol” y aunque la exreina nicaragüense y el también influencer no han dicho nada al respecto, como bien reza el sabio refrán “Cuando el río suena, es porque hay algodón debajo del agua"…¿y como para cuándo será el bodorrio?...Según se dice, del mes julio o agosto no pasa…¡Amanecerá y veremos!...

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube