Chepa Candela: La Gaby Spanic no sale de un rollo

Suscríbete a nuestros canales

GABY SPANIC

Buueenoosss díaass…¡y feeeliiizzz martes “for everybody”!....Yyy aquí me tienen, como siempre ¡fajada frente al teclado! Procesando lo más calientico del acontecer farandulero de aquí, de allá y un poco más lejitos…Yyy sin más preámbulos paso a contarles que GABY SPANIC, (¡Sussstooo!) cuya carrera ahora se basa en los escándalos y bretes con sus propias colegas, entre ellas, Alicia Machado, a la que “donde le ve los pies, le quiere ver la cabeza” sigue insistiendo en que es víctima de una campaña de desprestigio, y que ahora la quieren hacer ver como una misma delincuente…“Hay alguien detrás de mí, un loco. Me querían meter presa para humillarme, así como un día llegaron 100 granaderos a mi casa a humillarme. Hay un loco detrás de mí”, soltó la susodicha al ser entrevistada por algunos medios que la abordaron para que echara el cuento de la supuesta orden de aprehensión que le libraron en México, por la cual intentaron echarle los ganchos cuando regresaba de los “Iuneis Esteis”…Hasta ahora la cosa no está muy clara y ella isma dijo que no hablaría del tema para que no siguieran tildándola de conflictiva…peeerooo…queda la duda ya que algunos medios internacionales se preguntan: “¿Si había una orden de detenerla por qué no se hizo efectiva?”…En un caso tan delicado como ese, lo correcto es que declarara a los medios y aclarara su rollo, pues según ella, la están dejando como narcotraficante…y eso es más delicado aún…por eso muchos no entienden porque Gaby Spanic, tan dada a armar escándalos por cualquier pendejada, ahora se queda con el hocico cerrado…A mí me huele (Y miren que mi olfato es infalible) que ésta es otra de sus tretas para llamar la atención…¿Puede una persona llegar tan lejos solo para que la tomen en cuenta?...Por cierto, a dónde iría a parar la supuesta demanda que le iba a meter a ALICIA MACHADO (¡Suussstooo, otra vez!) por difamación…¿en que quedó todo este rollo entre ambas dos?... Pues vuelvo a repetir: También me late que eso fue otra pataleta de Gaby Spanic para que la prensa mexicana la mencionara, ya que hace ratooo que pareciera estar vetada…porque no la nombran ni por equivocación…La que si debe andar moscatel es la exMIss Universo ya que según la bola que se regó a finales de año, Stefanía Fernández y Dayana Mendoza, si tendrían la intención de llevarla a tribunales por haberlas llamado “Damas de compañía”…De este caso, que reventó semanas atrás, tampoco se ha sabido más nada…a menos que las susodichas se hayan echado para atrás, si es que realmente pretendían arreglar este rollo por la vía legal…mientras Alicia Machado sigue de envalentonada, hablando gamelote de “Raquel y todo aquel” y nadie le da un verdadero parao…

ANNA VACARELLA

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les bato que ANNA VACCARELLA le hizo el feo a la prensa " guara" en la procesión de la Divina Pastora, ya resulta que la periodista va todos los años a Barquisimeto en agradecimiento a su sanación… Hay que recordar que fue operada de la médula y la ciencia, junto con la virgencita, le salvaron la vida , pero de aquella fablistana dulce y amable no quedan rastros, pues se mostró fría y distante con aquellos colegas que intentaron pedir su testimonio y, según me contaron, fue invitada por la productora de una famoso canal de tv en Lara que estaba transmitiendo en vivo y directo el actor religioso… y le pidieron que si por favor podía acercarse para entrevistarla y ella arrugó la cara y dijo " si ya voy", pero ese “ya voy” se volvió eterno porque aún están esperándola y lo más cumbre es que Anna Vaccarella dio sus primeros pasos en ese canal al que hoy le saca el cuerpo....¡Chao!...

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube