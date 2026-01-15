Chepa Candela: Julio Iglesias no levanta cabeza

Suscríbete a nuestros canales

JULIO IGLESIAS

…¡¡Jelouu darlings!!...y esta laboriosa cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de lleno a este bien condimentado “parling” que todos los días, desde casi 50 “primaveras” (Diiiooosss mido…¡Cómo pasa el “time”!…y yo como “la matica, veranos con ella y ella verdecita”) los pone al tanto de todo lo que pasa, sucede y acontece, en este mundillo farandulero...Yyy sin más preámbulos entro en materia para contarles el rollo de JULIO IGLESIAS, quien es acusado de acoso sexual, agresiones físicas y psicológicas, por dos mujeres que en 2021 trabajaron en sus mansiones de República Dominicana, Las Bahamas y España, ¡“pica y se extiende”!, ya que sorpresivamente representantes de la fiscalía española, ique, están exigiendo que el caso sea llevado ¡hasta lo último!...y si hay que aplicar todo el peso de la ley al cantante español por los supuestos delitos cometidos, el juez tiene orden de que se vaya con todo en su contra…y no le tiemble el pulso a la hora de que sea enjuiciado el longevo artista de 82 años, que de paso, ya está “masticando el agua” y hasta tiene problemas para caminar porque la edad y los excesos pasan factura con el tiempo…¡Síii, señores!…Según la señal proveniente de “La madre patria”, el susodicho no las va a tener fácil a la hora de que sea llevado a la corte, pues las pruebas de los presuntos delitos cometidos en contra de las acusadoras, ique, son demasiado contundentes…y además, se supo que se unirán otras mujeres que también fueron “manoseadas” por el astro español, que para aquel entonces contaba con 77 años y quien lleva tiempo fuera del “mundanal ruido” por los problemas de salud que lo mantienen casi en cama…¿Qué pasará con Julio Iglesias?...¡Amanecerá y veremos!...

VIRGINIA SIPL

Por cierto, que al reventar esta “bomba”, que mantiene a todos los medios hispanos y de medio mundo buscando a Julio Iglesias ¡hasta por debajo de las piedras! Para que eche su parte del cuento, el nombre de VIRGINIA SIPL (¿Les suena, saben de quien se trata?) ha salido a relucir también en la prensa internacional…y nada menos que ayer en la TV “mayamera” le dedicaron gran espacio a la exmiss criolla, que portó la banda de Amazonas en el Miss Venezuela 1975, donde llegó de cuarta finalista y ganó Maritza Pineda y quien, para los que lo ignoran, fue la mujer que “le movió el piso” al hoy anciano cantante durante largos años…y estuvo a un tris de casarse con él…Esa fue la que casi lo hace de dejar la soltería, tras haberse divorciado de Isabel Presley, la mamá de Enrique, Chabelli y Julio Iglesias, y que a finales de los 70 se hizo archiconocida en todo el continente como “La flaca”, remoquete que le endilgó su no menos famoso amante para referirse a ella…y quien, finalmente, le dejó la peluca al descubrir los cachos que le ponía cuando andaba de gira…”Yo me imagino que a Virginia no le tomó por sorpresa la noticia, porque ella, más que nadie, sabe que Julio Iglesias siempre fue y sigue siendo un “gozón de marca mayor”, soltó una fuente ligada a la exmodelo que actualmente cuenta con 74 años y lleva una vida de lo más relajada…

MÍSTICA NÚÑEZ

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que aún sigue en el misterio la fecha exacta de la elección de Miss Mundo 2026, ya que la señora Julia Morley, la chiva que más m...a” en la organización de dicho templete, continúa sin soltar prenda…y lo único que dijo a comienzos de esta semana, es que la sede será Botsuana, país ubicado al sur de África (¿Quéee tal mis conocimientos de geografía universal?...Ahhh) en donde se instalarán las más de 100 aspirantes a la corona que el año pasado ganó la tailandesa Opal Suchata y en el cual la venezolana MISTICA NUÑEZ, sigue dándose durísimo con su preparación…aunque yo, ésta que está aquí, no le veo chance…y no me vengan con la ridiculez de que no apoyo a las venezolanas…El caso es que la edición número 73 del Miss Mundo está como la pregunta de las 100 mil lochas…¡Nadie sabe la respuesta!…

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube