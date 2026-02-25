Chepa Candela: La Jacqueline Aguilera anda buscando cómo desquitarse con el Julio César Prince

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Feliz ombligo de semana queridas y queridos!!!... Esta laboriosa e incansable cronista (que no pega un ojo, y mucho menos los dos) aquí está lista ¡como de costumbre! para entrarle de lleno a este ameno y placentero “parling” que les permite ponerse al tanto de todo lo que pasa, ocurre, sucede, y acontece en esta “jauría farandulera”, donde los chismes, tramoyas, y rollos siempre sirven de “adobo” para este suculento y delicioso cotilleo…

GIANPIERO FUSCO

Así que sin más preámbulo, entro de lleno en materia contándoles que el GIANPIERO FUSCO (¡suuuustoooo!) está en el ojo del huracán por tirársela de payaso; y es que el susodicho quiso hacer una gracia para generar contenido en sus redes sociales y el acto se le convirtió en toda una morisqueta… ¡Resulta! que el personaje en cuestión entró en el corazón de la fauna silvestre, pregonando una de sus absurdas teorías, y en el audiovisual que mostró agarró de forma violenta a un reptil, generando de manera inmediata total y absoluta indignación entre curiosos, seguidores, y detractores… En el vídeo se observa el momento en donde el ique “influencer” extrae de manera violenta a un lagarto para someterlo y exhibirlo ante la cámara… Durante el forcejeo el animal intenta defenderse mientras el personaje en cuestión reacciona con insultos hacia el ejemplar mientras continua demostrando su denigrante hazaña… Este “brete” causó una reacción inmediata entre muchas organizaciones defensoras de los derechos animales, y entre los mensajes que dejaron al pie del audiovisual fue que “no puede normalizarse, ni celebrarse el maltrato de una especie”… Expertos y activistas hicieron un llamado a las autoridades para que evalúen las sanciones necesarias y le den un “tatequieto” a este “espécimen” que ya no haya qué inventar…

JACQUELINE AGUILERA

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la que anda con senda tibiera encima es la JACQUELINE AGUILERA, y es que la “Miss Mundo 1995” aun no supera la quemada pública que le echó el JULIO CÉSAR “PRINCE” en el marco de la celebración de la “Reina Hispanoamericana 2026”… Como bien saben, Jacqueline le pidió, imploró, y suplicó al especialista en concursos, certámenes, y a fines, que le echara una “ayudaía” con la Emely Barile (aprovechando que el “Prince” era jurado calificador), y en vista de que él no se prestó para su turbio plan, la empresaria y directora del “Miss Grand Venezuela” desató una campaña de desprestigio para “asegurarle” (a Raquel y todo aquel) que el fracaso de la influencer venezolana se debía a la maldad de Julio Cesar… (¡uhhhhmmm juuuum!)… La Jacqueline tiró la piedra y escondió la mano, pensando que “Prince” no iba a descubrir sus maléficas intenciones, por eso él le sacó los trapitos al sol y la dejó en la calle mostrando “tuttos” los mensajes de texto que ella le envió para que sea sería… ¡A según!... Después de todo este escándalo la Aguilera ique ha querido desquitarse pero aún no sabe ¿cómo?, porque ella está clara que a Julio Cesar es mejor tenerlo como amigo y ¡NO! en el bando contrario, por eso ella se autocensuró yyy prefirió no emitir comentarios al respecto porque el que tiene rabo de paja, sencillamente, ¡no juega con yesqueros!...

JORDÁN MENDOZA

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que el JORDÁN MENDOZA aprovechó su visita a Venezuela (¡yyy digo visita porque ya no sé si hará bases aquí o en México) para hacerse una “armonización facial”, que no es otra más que una nueva moda que se desató entre los hombres de ¡éste país, tu país, mí país!... Este tratamiento estético, identificado como “Mandíbula de Diamante”, consiste en inyectarse la parte baja de la cara al mejor estilo de Frankenstein, y cuando se ven la “quijá” como si tuviesen papera (explíquese: bien hinchá), aseguran que la armonización se logró, porque ahora el cuento es que mientras más cuadrada tengas la mandíbula más masculino te ves (¡siii Luiiii! ponte a creer que te vas a volver creyón)… El caso es que el Jordán no ha sido el único que ha cedido ante esta fábula; figuras como: Jesús De Alva, Tito Gómez, y Marco De Freitas se han dejado “puyá” para verse mejor… ¡Fin!

