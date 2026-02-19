El canal de la colina le tiene el “ojo montao” a la Génesis Mendoza

Suscríbete a nuestros canales

¡¡Feliz jueves querubines!!... Esta laboriosa cronista, aquí está lista, ¡como siempre!, para entrarle de frente a este cotidiano “parling” que los pone al tanto de todo lo que pasa y sucede en esta “fauna farandulera”, donde las tramoyas, tretas, y todo lo que sirva de “adobo” al cotilleo, no faltarán ¡jaaamáaasss!…

GÉNESIS MENDOZA

Yyy como “para luego es tarde”, enseguida les bato que la Génesis Mendoza (MISS PORTUGUESA 2025) está a un paso de firmar un jugoso contrato con el canal de La Colina, y es que me enteré de muy buena fuente, que la plana mayor de Venevisión le tiene el “ojo montao” para que ella sea una de las fichas de la nueva temporada de “El Noticiero”… Cuentan las malas lenguas (yyy ¡trúa! ¡trúa!... cual cotorra repite la mía) que entre los cambios que experimentará el mentado canal, está el meterle sustancia y nuevos rostros al programa informativo, y como la Génesis es modelo, licenciada en comunicación social, y se da ¡rico! con el cotilleo (es decir, habla suculento) la quieren meter de ¡cabeza, tronco, y extremidades! en dicho espacio, y luego de varias reuniones “privadas” y a “puerta cerrada”, el nombre que retumbó para calentar esa silla fue el de ella… ¿Cómo les quedó esa pepa de ojo?... Así que no les extrañe ¡queridas y queridos! que en menos de lo que cante un gallo llegue la susodicha batiéndose un champú como ancla de noticias, y diga qué: “El titular del día es qué llegué para quedarme”…

JACQUELINE AGUILERA

Yyy otro “runrún” que encendió las alarmas de mi imponente sala de redacción, tiene que ver con la JACQUELINE AGUILERA (¡suuuustoooo!) y es que al parecer, la Directora del “Miss Grand Venezuela” ya negoció la sede en donde realizará la noche final de su muy demorado concurso (dígase: ese que prometió efectuar el pasado 5 de diciembre del 2025 en la urbe capitalina)… Según datos extraoficiales, la Aguilera levantará el telón del Centro Sambil; justamente en los espacios donde la cadena comercial realizaba años atrás el “Sambil Model”, para coronar a una de sus muy desanimadas candidatas … ¿Qué les parece?... Al parecer, esa será la sede oficial del “Miss Grand Venezuela” y con esa hazaña la también modelo y empresaria quiere medir fuerzas con el magno evento de la belleza nacional (el “Miss Venezuela”) y es que a según, la “Miss Mundo 1995” dijo: “si la Nina guisó con el desolado Mall del Líder, yo también puedo hacer lo mismo pero desde un recinto más céntrico, más chic, y más sólido en materia comercial”… ¡Ahora la pregunta es!... ¿Transmitirá Televen en vivo y directo?... ¿El canal de la bolita roja se lavará nuevamente las manos y no mostrarán “naiboa con papelón” a través de su pícola pantalla?... ¡Amanecerá y veremos!...

MISS UNIVERSE

Yyy otro certamen que no para de dar tela para cortar y agua para beber es el MISS UNIVERSE quien hace poco levantó el polvo del camino tras desaparecer de manera repentina de la red social de Instagram… El muy “cacareado” concurso de belleza ya no figura en la afamada plataforma digital y la interrogante que tiene a más de uno con la “jeta espernancá” es: ¿Será un show más de esta gente? o ¿Son las consecuencias de haber realizado en la edición pasada un concurso fraudulento?, ya que de manera “casual” la cuenta de Instagram del empresario y propietario de la Organización, Raúl Rocha, también salió del mapa, es decir, ¡no se encuentra en el radar!... ¡brilla por su ausencia!... ¡Sape gato!... ¡Qué pava más grande les echó la Fatima Boch!…

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube