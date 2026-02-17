Transporte

Gasolina de 97 octanos regresa a Venezuela: ocho estaciones de servicios forman parte de este plan piloto

Por Genesis Carrillo
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 11:06 pm
Gasolina de 97 octanos regresa a Venezuela: ocho estaciones de servicios forman parte de este plan piloto

El periodista Nelin Escalante dio a conocer que ocho estaciones de servicio de Caracas comenzarán a vender gasolina de 97 octanos, conocida como "Súper Premium".

Por medio de su cuenta de Instagramprecisó que esto forma parte de un plan piloto que impulsará Petróleos de Venezuela (Pdvsa), el cual será explicado más adelante por la estatal venezolana. Destacó que esta iniciativa busca reincorporar al mercado nacional un combustible de alto rendimiento para vehículos con motores de alta exigencia.

Aunque aún no se ha revelado la ubicación exacta de estos puntos, se espera que el despliegue inicial se realice en zonas estratégicas de la capital con mayor demanda de combustibles especiales.

Es importante aclarar que, por el momento, Pdvsa no ha anunciado este plan de manera oficial. 

