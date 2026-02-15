Laura Dogu celebra su primer Carnaval en Venezuela: este es su mensaje para las familias

Suscríbete a nuestros canales

La Embajada de los EEUU en Venezuela compartió un mensaje especial con motivo de las festividades de Carnaval, este próximo lunes 16 y martes 17 de febrero.

A través de sus redes sociales, destacaron la importancia de estas fechas para la unión de las familias venezolanas, resaltando las sonrisas de los niños y los encuentros entre vecinos en un ambiente de alegría.

El comunicado, firmado por Laura F. Dogu, enfatiza el deseo de trabajar por un país donde cada ciudadano pueda construir un futuro lleno de bienestar. Dicho gesto busca conectar con las tradiciones locales y estrechar los lazos con la comunidad.

Un futuro de paz y prosperidad

En su mensaje, la representante diplomática señaló que las festividades de Carnaval son un recordatorio de los objetivos fundamentales de su labor. El texto subraya que el trabajo de la misión busca apoyar una Venezuela en la que el desarrollo y la tranquilidad sean la base para el crecimiento de cada familia.

Primera experiencia en el país

Laura F. Dogu mencionó que este es su primer Carnaval viviendo en Venezuela. Por esta razón, aprovechó la oportunidad para interactuar con los ciudadanos y preguntarles sobre sus costumbres favoritas durante estos días de asueto.

La publicación generó una interacción positiva, donde los usuarios comparten sus formas de celebrar, desde desfiles hasta viajes a la costa.

Una agenda conjunta con EEUU

A la presencia de Dogu se sumó también la llegada de Chris Wright, Secretario de Energía de EEUU. Wright arribó a Caracas el miércoles 11 de febrero para cumplir con una agenda de alto nivel centrada en la reactivación del sector petrolero y la modernización de la red eléctrica nacional.

Durante estos últimos días, ambos funcionarios mantuvieron reuniones clave con autoridades locales y representantes del sector privado. Mientras la embajadora Dogu se enfoca en presentar un plan de trabajo de tres etapas para la transición y el bienestar social, el Secretario Wright visitó empresas mixtas en la Faja Petrolífera del Orinoco, junto con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube