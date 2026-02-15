Megatormenta en California: pronóstico de nevadas históricas, cierre de rutas y riesgo de inundación para este 15 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

Después de un inicio de 2026 inusualmente seco y con temperaturas suaves, el invierno regresa con fuerza extrema.

Este domingo 15 de febrero, California entra en la fase crítica de un sistema climático doble que promete dejar en una semana la humedad equivalente a todo un mes.

Las autoridades han sido claras: la ventana para viajar de forma segura se ha cerrado.

A partir de esta tarde, las condiciones en las carreteras empeorarán drásticamente desde el noroeste hacia el sur del estado.

Pronóstico para hoy

El sistema de aire frío comenzará a sentirse con fuerza en las próximas horas:

Norte de California y Sierra Nevada: las nevadas intensas comenzarán a media tarde.

En comunidades situadas entre los 3.000 y 4.000 pies, se esperan acumulaciones de hasta 60 cm (2 pies).

Área de la Bahía y San Francisco: las lluvias más intensas iniciarán al final de la tarde.

Existe un alto riesgo de inundaciones repentinas en zonas urbanas con mal drenaje.

Valle de Sacramento: Se esperan ráfagas de viento y lluvia persistente que reducirán la visibilidad a niveles peligrosos antes del anochecer.

Pronóstico para mañana (lunes 16)

El lunes se perfila como el día más complicado para el transporte y las actividades cotidianas:

Los Ángeles y San Diego: el sistema llegará al sur del estado durante la mañana del lunes.

Se esperan lluvias intensas en las horas pico, con riesgo de deslizamientos de tierra en áreas vulnerables y zonas de incendios recientes.

Montañas del Sur: las zonas altas del sur de California también podrían ver acumulaciones de nieve, afectando pasos de montaña clave.

Alerta de carreteras: rutas de alto riesgo

Si tiene planeado conducir, extreme precauciones o evite las siguientes rutas:

Ruta / Paso Pronóstico de Nieve Estatus esperado (15-16 Feb) Paso Donner (I-80) 60 a 120 cm (2-4 pies) Cierres temporales muy probables. Blue Canyon (Altas cumbres) Hasta 2.4 metros (8 pies) Condiciones de visibilidad nula. Interestatal 5 (Norte) Acumulación significativa Pavimento extremadamente resbaladizo hacia Oregón.

Aviso de la Policía del Condado Shasta: Las condiciones de "visibilidad nula por ventisca" son reales. Si se queda atrapado en la nieve, permanecer en su vehículo es la opción más segura.

¿Qué pasará el resto de la semana? (17-19 de febrero)

Tras el paso del primer sistema el martes, una segunda tormenta impactará California a mediados de semana (miércoles/jueves).

Aunque este segundo frente traerá menos humedad, será notablemente más frío, lo que bajará los niveles de nieve a altitudes aún menores, afectando potencialmente a comunidades que usualmente no ven nevadas.

Este sistema continuará su trayectoria hacia el este, llevando nieve y alivio contra la sequía a Nevada, Arizona, Utah, Nuevo México y Colorado entre miércoles y viernes.

Información adicional para tu seguridad

Preparación en el hogar: si vive en zonas de montaña, asegúrese de tener linternas, baterías y alimentos no perecederos para al menos 72 horas. Los cortes de energía son comunes durante estas megatormentas.

si vive en zonas de montaña, asegúrese de tener linternas, baterías y alimentos no perecederos para al menos 72 horas. Los cortes de energía son comunes durante estas megatormentas. Regla de las cadenas: en California, es obligatorio portar cadenas en zonas de montaña durante alertas de nieve. No tenerlas no solo es peligroso, sino que conlleva multas elevadas.

en California, es obligatorio portar cadenas en zonas de montaña durante alertas de nieve. No tenerlas no solo es peligroso, sino que conlleva multas elevadas. Vuelos: se prevén retrasos masivos en los aeropuertos de San Francisco (SFO) y Los Ángeles (LAX) durante el lunes debido a la baja visibilidad y los fuertes vientos. Verifique el estatus de su vuelo antes de salir de casa.

