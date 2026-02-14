Día de los Presidentes 2026: ¿Cuándo cae, qué cierra y por qué genera tanta confusión este año?

Suscríbete a nuestros canales

El Día de los Presidentes 2026 está a la vuelta de la esquina. Como cada año, esta festividad llena de patriotismo y ofertas comerciales las calles de Estados Unidos. Pero, ¿sabes realmente qué estamos celebrando este lunes?

Aquí te traemos todos los detalles sobre esta fecha tan importante, su origen histórico y por qué, aunque todos lo llamamos "Día de los Presidentes", el Gobierno Federal tiene una perspectiva diferente.

¿Cuándo es el Día de los Presidentes 2026?

Este año, el Día de los Presidentes se celebra el lunes 16 de febrero de 2026.

Por ley, esta festividad no tiene una fecha fija en el calendario numérico, sino que se observa siempre el tercer lunes de febrero.

Esta estructura garantiza un fin de semana largo de tres días, permitiendo que las familias disfruten de un descanso invernal y que el sector minorista impulse sus famosas promociones de temporada.

¿Por qué es festivo?

La raíz de esta celebración se remonta a la figura de George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos. Originalmente, el país festejaba su nacimiento cada 22 de febrero.

Según datos de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM) y fuentes históricas consultadas en The Old Farmer’s Almanac, la festividad se convirtió en feriado federal oficial en 1879, inicialmente solo para las oficinas gubernamentales en Washington D.C., y se expandió a todo el país en 1885.

Sin embargo, el cambio drástico ocurrió en 1968 con la aprobación de la Ley Uniforme de Días Festivos de los Lunes (Uniform Monday Holiday Act).

El Congreso decidió mover varios feriados a los lunes para crear fines de semana largos.

Fue en este momento cuando la celebración de Washington se trasladó al tercer lunes de febrero, situándola estratégicamente entre su cumpleaños (22 de febrero) y el de Abraham Lincoln (12 de febrero).

¿Qué se celebra realmente el Día de los Presidentes? La disputa del nombre

Aquí es donde la historia se pone interesante. Aunque popularmente lo conocemos como el "Día de los Presidentes", oficialmente para el Gobierno Federal sigue llamándose "Washington's Birthday" (Cumpleaños de Washington).

De acuerdo con registros de la National Archives y reportes de Univision, el Congreso nunca cambió formalmente el nombre a "Presidents' Day". El término actual ganó popularidad en la década de los 70 gracias a las campañas publicitarias de las tiendas y al deseo de muchos estados de honrar también a Abraham Lincoln y a otros líderes de la nación.

Dato curioso: Debido a que el feriado cae siempre entre el 15 y el 21 de febrero, el Día de los Presidentes nunca coincide con el cumpleaños real de George Washington (22 de febrero).

¿Qué servicios cierran el 16 de febrero de 2026?

Al ser un feriado federal, la mayoría de las instituciones públicas suspenden sus actividades. Según fuentes de servicios gubernamentales:

Oficinas de correos (USPS): No habrá entrega de correspondencia ni atención al público.

No habrá entrega de correspondencia ni atención al público. Bancos y mercados: Wall Street y la mayoría de las entidades financieras permanecerán cerradas.

Wall Street y la mayoría de las entidades financieras permanecerán cerradas. Escuelas: Gran parte de los distritos escolares cierran sus puertas, algunos incluso extendiendo el descanso a toda la semana como vacaciones de invierno.

Gran parte de los distritos escolares cierran sus puertas, algunos incluso extendiendo el descanso a toda la semana como vacaciones de invierno. Tribunales y oficinas federales: No operarán durante la jornada.

A diferencia del sector público, la mayoría de los comercios minoristas y restaurantes permanecen abiertos, aprovechando el flujo de consumidores que buscan las tradicionales "Presidents' Day Sales".

