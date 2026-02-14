American Airlines solicita autorización para volar a Venezuela: propone dos rutas aéreas

Suscríbete a nuestros canales

American Airlines ha presentado una solicitud formal ante el Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) para restablecer sus operaciones comerciales con Venezuela. La aerolínea busca cubrir las rutas entre la ciudad de Miami y los aeropuertos de Caracas y Maracaibo, tras la reciente eliminación del veto a los vuelos directos entre ambos países.

De acuerdo con el documento entregado a las autoridades aeronáuticas y compartido con la agencia EFE, los vuelos iniciales no serán operados directamente por la flota principal de American Airlines, sino por su filial Envoy Air.

Expectativas por el primer vuelo desde EEUU tras siete años

Aunque la empresa ya inició los trámites legales, un portavoz oficial aclaró que todavía no existe una fecha definida para el despegue del primer vuelo, el cual marcaría el fin de casi siete años de suspensión del servicio.

"La aprobación de esta solicitud avanzaría aún más la meta del presidente (Donald) Trump de reabrir el servicio aéreo a Venezuela y servir al interés público al proveer una oportunidad para el negocio, el placer, y el viaje humanitario a la región", señaló el texto.

Antecedentes y logística operativa

American Airlines operó de manera ininterrumpida en Venezuela desde 1987 hasta 2019, año en que se impuso la prohibición de vuelos comerciales y de carga. La compañía enfatizó que cuenta con la experiencia previa en estos trayectos y que la conexión con Florida es vital debido a la alta concentración de ciudadanos venezolanos en ese estado.

El documento asevera que los vuelos no presentarán dificultades operativas y que la aerolínea anticipó que no habrá dificultad en obtener combustible para sus servicios de Miami-Caracas y Miami-Maracaibo.

"American, a través de sus vueltos operados por Envoy, espera renovar esa relación y ofrecer a sus clientes la oportunidad de reunirse con sus familias y crear nuevos negocios y comercio con los Estados Unidos", sentenció la aerolínea.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube