Incendio en la refinería Ñico López de La Habana genera alarma

Un incendio de magnitud considerable se registró la tarde de este viernes en la refinería Ñico López, ubicada en la Bahía de La Habana. El siniestro, reportado inicialmente por periodistas de la agencia AFP, levantó una densa columna de humo negro visible desde diversos puntos de la capital cubana.

Detalles del siniestro

Aunque las llamas perdieron intensidad con rapidez, la ubicación del foco generó preocupación inmediata debido a su proximidad a dos buques petroleros fondeados en la zona.

Contexto crítico en la isla

Este incidente ocurre en un momento de extrema vulnerabilidad para Cuba, marcado por:

Crisis Energética: La nación enfrenta un déficit crítico tras el cese del suministro de crudo por parte de Venezuela.

Presión Internacional: El gobierno cubano atribuye la escasez a las sanciones de Washington contra países que intenten venderle petróleo.

Ayuda Humanitaria: Apenas el jueves, dos buques de la Armada de México atracaron en la misma bahía con más de 800 toneladas de insumos para paliar la crisis económica.

Medidas de emergencia

Ante la falta de combustible, el gobierno de la isla implementó desde este lunes un plan de contingencia que incluye:

Restricciones severas en la venta de gasolina y diésel. Reducción de la jornada laboral a cuatro días (de lunes a jueves) para minimizar el consumo eléctrico.

