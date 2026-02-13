Salud

Luis Olavarrieta y Alba Roversi ingresan a quirófano: sepa por qué

Por Yasmely Saltos
Viernes, 13 de febrero de 2026 a las 07:27 pm

El reconocido periodista Luis Olavarrieta y la queridísima actriz Alba Roversi han sido tendencia este viernes,  tras confirmar que ambos se sometieron a procedimientos quirúrgicos.

Aunque el anuncio inicial generó algo de misterio, ya se conocen los detalles del porqué de sus ingresos a quirófano. 

De acuerdo a la publicación de Roversi, se sometió a unos retoque estéticos para aumentar el bótox de su rostro. 

Llegó el día …! Todo estará bien porque estoy en buenas manos @dr.orlandorodriguezanato el encargado de dejarme más “nene”! 

 

Luis Olavarrieta a quirófano

. De acuerdo a unos vídeos publicados en la red social Instagram de la actriz venezolana Amanda Gutierrez, el periodista Luis Olavarrieta fue sometido una cirugía la tarde de este viernes. 

Luis Olavarrieta ingresa a quirófano: sepa por qué Listo! Pál quirófano!!! @olavarrietaluis les sigo informando!!! DICe Amanda gutierrez

 

Aunque la actriz y el comunicadora no dieron detalles de la intervención, muchos internautas apuestan por descubrir el motivo. 

Listo mi güigüi, quien adivine de que operaron luiS @olavarrietaluis se gana unos chocolates @saint._moritz

 

 

 

 

