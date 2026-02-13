Luis Olavarrieta y Alba Roversi ingresan a quirófano: sepa por qué

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido periodista Luis Olavarrieta y la queridísima actriz Alba Roversi han sido tendencia este viernes, tras confirmar que ambos se sometieron a procedimientos quirúrgicos.

Aunque el anuncio inicial generó algo de misterio, ya se conocen los detalles del porqué de sus ingresos a quirófano.

De acuerdo a la publicación de Roversi, se sometió a unos retoque estéticos para aumentar el bótox de su rostro.

Llegó el día …! Todo estará bien porque estoy en buenas manos @dr.orlandorodriguezanato el encargado de dejarme más “nene”!

Luis Olavarrieta a quirófano

. De acuerdo a unos vídeos publicados en la red social Instagram de la actriz venezolana Amanda Gutierrez, el periodista Luis Olavarrieta fue sometido una cirugía la tarde de este viernes.

Luis Olavarrieta ingresa a quirófano: sepa por qué Listo! Pál quirófano!!! @olavarrietaluis les sigo informando!!! DICe Amanda gutierrez

Aunque la actriz y el comunicadora no dieron detalles de la intervención, muchos internautas apuestan por descubrir el motivo.

Listo mi güigüi, quien adivine de que operaron luiS @olavarrietaluis se gana unos chocolates @saint._moritz

