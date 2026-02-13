¡Criollas en la gran manzana! Gaby Spanic también debuta en la semana de la moda de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Gaby Spanic, la icónica protagonista de “La Usurpadora”, marcó su debut en la Semana de la Moda de Nueva York al desfilar para la colección otoño-invierno 2026 de la diseñadora Giannina Azar, en una velada que combinó alta costura, legado familiar y compromiso social.

Una apertura con sello latino y causa infantil

La noche del miércoles 11 de febrero, Giannina Azar inauguró oficialmente el New York Fashion Week United con su colección “Juliette”, una propuesta de 40 vestidos de gala presentados por 40 modelos. La exhibición, celebrada en el corazón de Times Square, contó con la coordinación general de Miami Talents y reunió a líderes de la industria, medios internacionales y compradores de todo el mundo .

Lejos de ser una simple pasarela, “Juliette” nació con un propósito solidario: apoyar iniciativas en favor de la niñez. La colección, que da continuidad a su anterior entrega “Renaissance”, tomó su nombre de una niña que apareció al cierre del desfile como símbolo de esperanza y futuro, en un gesto que busca traspasar el legado creativo a las nuevas generaciones.

El debut de Gaby Spanic: dos looks, una sola reina

Sobre esa pasarela, Gaby Spanic dio sus primeros pasos en la Fashion Week neoyorquina, la actriz lució dos diseños de la colección. El primero, un vestido negro con aplicaciones doradas de corte extravagante, marcó su entrada triunfal. El segundo, un armado en tonos dorado y rojo, complementado con una diadema y un collar reluciente —este último, de acuerdo con la producción del evento, bajo la orfebrería del estilista Roger Pérez—, selló su participación con el sello de alta costura que distingue a la firma Azar.

Horas después del desfile, Spanic utilizó sus redes sociales para compartir su emoción. En una publicación de Instagram, destacó el “gusto de coincidir con la increíble Olivia Yacé en una ciudad donde la moda respira en cada esquina”, refiriéndose a la representante de Costa de Marfil en el Miss Universo 2025, también presente en la pasarela.

Una pasarela de reinas: Olivia Yacé y Stephany Abasali

El desfile de Giannina Azar se convirtió en un punto de encuentro para la belleza internacional. Junto a Spanic desfilaron Olivia Yacé, modelo y exreina de belleza marfileña, y Stephany Abasali, Miss Venezuela 2024, quien además fungió como presentadora de la ceremonia.

La presencia de Abasali, también venezolana, reforzó el acento criollo de una noche que, pese a celebrarse en Manhattan, tuvo corazón dominicano y alma latina. La diseñadora, que acumula más de 20 participaciones en NYFW, ha vestido a celebridades de talla global y consolida así su posición como una de las exportaciones de moda más importantes de República Dominicana.

Detalles de producción y el sello del lujo

El despliegue técnico del evento estuvo a la altura de su escenario. Los accesorios fueron realizados por Gisselle Mancebo y Vizcarra; los abrigos de SEV por Abigail Silverio; y la orfebrería, tocados y collares estuvieron a cargo del estilista Roger Pérez, figura reconocida en la industria. El maquillaje fue responsabilidad de Francis Star, conocido por ser el estilista personal de Cardi B, mientras que las carteras llevaron la firma de Soraya Khoury y Jesús Hernández .

Para Gaby Spanic, este debut representa un hito en una carrera que ya suma tres décadas de trayectoria en televisión, cine y ahora, pasarela. La actriz, que ha enfrentado polémicas y reflectores a lo largo de los años, encontró en la moda un nuevo territorio para expandir su versatilidad artística.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube