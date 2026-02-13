¡Se encienden los motores otra vez! Se confirma secuela de “F1” tras arrasar en la taquilla y los Oscar

Suscríbete a nuestros canales

Apenas ocho meses después de su estreno en cines y en medio de una temporada de premios que la ha consagrado como una de las sorpresas del año, la película F1 ha recibido la confirmación oficial de su secuela. El anuncio, realizado por el productor Jerry Bruckheimer en el marco del almuerzo anual de los Premios Oscar, ha encendido nuevamente los motores de una franquicia que promete consolidarse como las nuevas películas de acción favoritas del público.

Un "sí" que tardó en llegar

Durante semanas, los rumores sobre una posible continuación circularon sin confirmación oficial. Incluso en el reciente Apple TV+ Media Day, ejecutivos y el propio director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, se limitaron a sugerir a los fans que "permanecieran atentos". Fue necesario que Bruckheimer asistiera al tradicional encuentro previo a los Oscar en Los Ángeles para que, en una entrevista exclusiva con la BBC, soltara la noticia con la sencillez de quien anuncia un pit stop: "Estamos trabajando en una secuela".

El productor, responsable de franquicias multimillonarias como “Piratas del Caribe” y “Top Gun”, evitó ofrecer detalles sobre fechas de rodaje, estreno o la continuidad de Brad Pitt como el piloto veterano Sonny Hayes. Sin embargo, fue enfático al señalar que participará "por supuesto" en las decisiones de reparto, dejando entrever que el destino del protagonista aún es una incógnita que el estudio maneja con cautela.

Hamilton ya tiene voz y voto

Durante la gala de The Hollywood Reporter's Nominees Night, celebrada el mismo martes, Bruckheimer reveló que el equipo creativo ya se encuentra en conversaciones avanzadas con Lewis Hamilton. El heptacampeón mundial, quien fungió como coproductor y consultor técnico en la primera entrega, no solo está al tanto del proyecto, sino que está siendo activamente consultado para perfilar la historia.

"Estamos trabajando en la historia. Es realmente buena", declaró Bruckheimer al medio People. "Estamos hablando con Lewis Hamilton. Le estamos presentando las ideas y viendo qué opina". Este nivel de implicación del piloto británico sugiere que la secuela mantendrá —e incluso profundizará— el sello de autenticidad que distinguió al filme original, rodado en gran parte durante fines de semana reales de Gran Premio en 2023 y 2024, incluyendo el icónico circuito de Silverstone.

El legado de un estreno de campeonato

“F1”, dirigida por Joseph Kosinski —responsable de devolverle la gloria a “Top Gun: Maverick”—, demostró ser un éxito inesperado en la taquilla global. Con una recaudación de 630 millones de dólares, se convirtió en el estreno cinematográfico más exitoso en la historia de Apple Original Films, un hito para una plataforma de streaming que apuesta con cautela por las salas de cine.

Pero el verdadero marcador de su impacto no solo ha sido comercial, sino crítico. La cinta protagonizada por Pitt —quien interpreta a un piloto que regresa a la parrilla tras décadas de ausencia— ha cosechado cuatro nominaciones a los Premios Oscar en su edición 2026: Mejor Película, Mejor Sonido, Mejor Montaje y Mejores Efectos Visuales. Un reconocimiento que, según Bruckheimer, tomó por sorpresa al equipo, pero que valida el esfuerzo de una producción que debió sortear huelgas y retrasos.

Un horizonte lleno de proyectos

El productor Bruckheimer, incansable a sus 82 años, aprovechó la alfombra de los Oscar para destapar su arsenal de franquicias en desarrollo: desde la esperada precuela/secuela de “Heat 2”, pasando por una nueva entrega de “Días de Trueno” —otra cinta de culto automotor—, hasta la resurrección de los piratas de Disney y una nueva incursión en la zona de peligro de Tom Cruise .

En ese universo de taquillazos, “F1” se perfila como el relevo generacional del cine de carreras. Con el ocaso anunciado de la saga “Rápidos y Furiosos” y una Fórmula 1 en pleno auge demográfico —con la llegada de Cadillac y Audi a la parrilla 2026—, el espacio para una propuesta más realista y elegante está servido.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube