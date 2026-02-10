¿Gobierno anunció aumento del salario mínimo? Esto es lo que se sabe

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas se ha difundido en redes sociales un mensaje que asegura que el gobierno encargado, liderado por Delcy Rodríguez, anunció un aumento del salario mínimo en Venezuela.

No obstante, tras verificar la información, se confirma que no existe ningún anuncio oficial que respalde esta afirmación.

El mensaje falso señala que el salario mínimo pasaría de 130 bolívares a 9.890 bolívares mensuales, además de un incremento del cestaticket de 40 a 150 dólares y la continuidad del bono de guerra a través del Sistema Patria, así lo anunció El Diario.

Este tipo de desinformación circula en un contexto marcado por la ausencia de aumentos salariales en Venezuela durante casi cuatro años, por ende, se insta a la población a no caer en noticias falsas sin antes confirmar por entes gubernamentales dicha información.

