Ernesto Villegas abre el debate sobre fallas y retos del sistema judicial: video

Ernesto Villegas, coordinador del Programa por la Paz y la Convivencia, abrió un debate sobre el sistema judicial venezolano, señalando que los errores son inevitables en los procedimientos legales.

En un video reciente, comparó la justicia con otros oficios humanos, destacando que, así como pueden ocurrir fallos en la medicina, también pueden presentarse en los procesos judiciales.

“Con toda certeza. Te lo aseguro. Por estadística. Si hay errores humanos en los neurocirujanos, ¿no va a haberlo en un sistema de justicia compuesto por infinidad de personas? Por error o no por error, también por una necesidad política de darle a Venezuela un chance para vivir en paz”

Al referirse a detenciones recientes, Villegas reconoció que es estadísticamente probable que se cometan errores, y enfatizó que esto no significa que todos los privados de libertad sean inocentes, ni tampoco una justificación para la reincidencia en conductas ilícitas.

“No es como algunos dicen, que todos los que están privados de libertad son absolutamente inocentes, porque no es verdad. Y tampoco es una carta blanca para la reincidencia en conductas ilícitas”.

Sus declaraciones buscan subrayar la necesidad de revisión, supervisión y fortalecimiento del sistema judicial, promoviendo un debate sobre transparencia y eficiencia en los procedimientos legales.

