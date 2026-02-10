Cónclave en Washington: Trump y Netanyahu buscan zanjar diferencias sobre Irán y la nueva Junta de la Paz

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este miércoles al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un encuentro crucial que llega en medio de una intensa actividad diplomática y militar en el Golfo Pérsico. La reunión en el Salón Oval tiene como objetivo central unificar criterios sobre el futuro del programa nuclear iraní y la puesta en marcha definitiva de la Junta de la Paz, el nuevo organismo internacional impulsado por la Casa Blanca.

Los puntos de fricción: Diplomacia vs. Acción Militar

A pesar de su histórica cercanía, ambos líderes llegan a la mesa con enfoques distintos sobre cómo manejar a Teherán en este inicio de 2026:

La postura de Trump: El mandatario estadounidense apuesta por una "diplomacia de presión" respaldada por un despliegue militar masivo en la región. Su objetivo es alcanzar un nuevo acuerdo que no solo limite el desarrollo nuclear, sino que también reduzca el alcance de los misiles balísticos iraníes.

La postura de Netanyahu: El premier israelí llega a Washington con una visión más escéptica. Su oficina ha reiterado que "no se puede confiar en las promesas de Irán" tras los recientes reportes de reconstrucción de instalaciones nucleares. Israel aboga por una línea mucho más dura y no descarta la necesidad de acciones preventivas directas si las negociaciones no arrojan resultados inmediatos.

La visita de Netanyahu se adelantó una semana tras la conclusión de una ronda de contactos indirectos entre EEUU e Irán en Omán, los cuales Trump calificó como un "buen comienzo", pero que para Israel resultan insuficientes para garantizar su seguridad nacional.

