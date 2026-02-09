Cinco delincuentes muertos tras enfrentamiento contra las autoridades: pretendían asaltar una vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Cinco delincuentes murieron en medio de un enfrentamiento contra autoridades policiales. El procedimiento terminó con la incautación de un arsenal perteneciente a los antisociales.

El hecho se registró en la zona norte de Maracay, estado Aragua, precisamente en la urbanización La Arboleda, municipio Girardot.

De acuerdo con el reporte de El Siglo, funcionarios policiales enfrentaron a un grupo de presuntos delincuentes durante la madrugada de este lunes. El tiroteo dejó un saldo preliminar de cinco abatidos y la incautación de un arsenal de armas.

Pretendían ingresar a una casa para someter a los residentes

Vecinos de la localidad dijeron al medio local que, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, varios hombres, quienes se desplazaban a bordo de un vehículo, se acercaron a una quinta, aparentemente, con la intención de someter a sus propietarios para realizar un robo o un secuestro.

Fue entonces cuando la rápida respuesta de los cuerpos de seguridad, que se encontraban desplegados en labores de patrullaje, permitió evitar el crimen. Sin embargo, los criminales habrían reaccionado de manera violenta contra los funcionarios, por lo que se inició un intercambio de disparos.

Asustados, los lugareños se lanzaron al suelo dentro de sus residencias, para evitar ser alcanzados por una posible bala perdida.

Incautan arsenal a los criminales

Tras el operativo, las autoridades hallaron en el sitio armas de fuego, granadas y otros elementos de interés criminalístico.

La zona fue acordonada de inmediato por comisiones policiales, las cuales se encargaron de las pericias correspondientes para esclarecer los hechos.

Las autoridades mantienen un operativo de seguridad en el área mientras continúan las investigaciones para determinar la identidad de los fallecidos, cuyos cuerpos fueron trasladados al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Caña de Azúcar.

