¡En video! Incendio de magnitud en una empresa automotriz en Guatire: autoridades en el lugar

Este domingo se registró un incendio de magnitud en una empresa automotriz en Guatire, estado Miranda.

A través de sus redes, el comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas, Pablo Antonio Palacios, informó los detalles sobre el siniestro ocurrido este domingo 8 de febrero.

Incendio de magnitud en Guatire

Me acuerdo con la información suministrada fue necesario la activación de diferentes organismos y efectivos bomberiles del estado Miranda del municipio Zamora y de Caracas.

Asimismo señala que el siniestro tuvo lugar este domingo en las instalaciones de la Comercializadora SS Express C. A. ubicada en el sector El Marqués en la parroquia Guatire del municipio Zamora, estado Miranda.

Autoridades en el lugar

En este sentido resalta que que el incendio se produjo específicamente en una empresa distribuidora de combustible e insumos automotriz.

Por lo que fue necesario la activación de los efectivos del C.B.C. en conjunto con el personal de bomberos del estado Miranda junto a otros organismos quienes todavía se encuentran en labores para extinguir las llamas del incendio para evitar la propagación a zonas aledañas.

Destaca Palacios que se estableció un puesto de comando para la toma de decisiones y el plan de acción sobre el siniestro y al frente de las operaciones está encargado el primer general Juan Carlos González.

Organismos en el lugar

Bomberos de Miranda

Proteccion Civil Miranda

Bomberos del Municipio Zamora

Guardia Nacional Bolivariana

Policía Nacional Bolivariana

Policía del municipio Zamora

Policía del estado Miranda

Protección Civil del municipio Zamora

Brigada de Emergencias de Corpoelec.

