España se detiene: tres días de huelga ferroviaria amenazan con el caos total

La movilidad en España se verá seriamente comprometida durante las próximas 72 horas. Los sindicatos ferroviarios han ratificado el inicio de una huelga nacional que se extenderá desde este lunes 9 hasta el miércoles 11 de febrero, afectando de manera simultánea los servicios de Renfe y Adif.

La medida de fuerza llega tras agotarse los plazos de mediación sin que el Ministerio de Transportes y los representantes de los trabajadores lograran un acuerdo sobre la falta de personal y la implementación de la jornada laboral de 35 horas.

Cronología y alcance de los paros

El calendario de huelgas impactará de la siguiente manera:

Lunes 9 y martes 10: paros parciales en diferentes franjas horarias que afectarán la entrada y salida de las grandes ciudades.

Miércoles 11: jornada de huelga de 24 horas, coincidiendo con el pico de desplazamientos de mitad de semana.

¿Qué servicios se verán afectados?

El Ministerio de Transportes ha decretado servicios mínimos para intentar mitigar el impacto, pero se prevén cancelaciones masivas en:

Cercanías: funcionarán al 75% en horas punta y apenas al 50% el resto del día. Se esperan fuertes retrasos y aglomeraciones en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

AVE y Larga Distancia: se ha garantizado la circulación de aproximadamente el 72% de los trenes. Renfe notificará a los viajeros afectados vía SMS o email para cambios o reembolsos gratuitos.

Media distancia: es el sector más vulnerable, con una operatividad prevista de solo el 65%.

Las claves del conflicto

Los sindicatos (Semaf, CCOO y UGT) mantienen su postura firme ante lo que califican como una "degradación del servicio público". Exigen la contratación inmediata de nuevos profesionales para cubrir las jubilaciones y garantías de que el traspaso de competencias ferroviarias a las regiones no fragmentará los derechos de los trabajadores.

Si tiene un billete para estas fechas, se recomienda llegar con antelación a las estaciones y comprobar el estado de su tren en la web oficial de Renfe o en la app de Adif antes de salir de casa.

