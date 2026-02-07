Kiko Bautista: El Helicoide era como el Country Club de las cárceles

Suscríbete a nuestros canales

El periodista Francisco “Kico” Bautista afirmó que el centro de reclusión El Helicoide, ubicado en Caracas, era “como el Country Club de las cárceles o un hotel”.

Estas declaraciones fueron emitidas durante una entrevista al secretario general del partido Derecha Democrática Popular, José Francisco Contreras, en su programa Kikosis, transmitido por la planta televisiva Globovisión.

Durante el intercambio de opiniones, Bautista negó categóricamente que dicho recinto funcionara como un lugar de maltratos.

"Se dice que El Helicoide era un centro de torturas y eso es mentira", aseguró el comunicador.

Es importante mencionar que el pasado 30 de enero, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció el cierre de este centro de reclusión.

"Hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", dijo Rodríguez, en aquel momento.