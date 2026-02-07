Cielo despejado y lloviznas puntuales: el reporte del Inameh para este sábado 7 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) reporta para este sábado 7 de febrero de 2026 un escenario meteorológico de notables diferencias en el territorio venezolano. Mientras que gran parte de la región central y llanera disfrutará de cielos despejados con alta radiación solar, la humedad persistente y los efectos del relieve generarán precipitaciones en estados específicos.

Pronóstico por regiones

De acuerdo con el boletín oficial, se prevé el siguiente comportamiento atmosférico para las próximas horas:

Occidente y Andes: se esperan mantos nubosos generadores de lluvias o chubascos, algunos acompañados de actividad eléctrica, en el estado Zulia y la región andina (Trujillo, Mérida y Táchira).

Región Sur: en Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba persistirá la nubosidad con precipitaciones de intensidad variable.

Llanos Centrales y Orientales: predominará el cielo despejado a parcialmente nublado, con muy bajas probabilidades de lluvia, lo que favorecerá el aumento de las temperaturas.

Gran Caracas: para el Distrito Capital, Miranda y La Guaira se estima nubosidad parcial con posibles lloviznas dispersas en zonas de montaña durante la madrugada y el final de la tarde.

Temperaturas extremas

El organismo destaca que las temperaturas continuarán siendo un factor clave este fin de semana:

Máximas: Se esperan picos de hasta 38°C en los Llanos Centrales y Occidentales, lo que mantiene el riesgo "muy alto" de propagación de incendios forestales.

