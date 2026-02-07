Así puedes aplicar a California Dream for All 2026: requisitos y fechas para recibir hasta $150.000

Suscríbete a nuestros canales

La Agencia de Financiamiento de la Vivienda de California (CalHFA) ha traído una chispa de esperanza para miles de familias.

Después del éxito de sus ediciones anteriores, el programa California Dream for All regresa el 24 de febrero de 2026, brindando una oportunidad única para que los compradores de vivienda por primera vez dejen atrás el alquiler y empiecen a construir su propio patrimonio.

Este innovador programa no es un préstamo convencional. Se basa en un modelo de apreciación compartida que elimina la mayor barrera para los compradores: el pago inicial.

¿Cómo funciona el apoyo de $150.000 en California?

Este programa de California ofrece un préstamo que cubre hasta el 20% del valor de la propiedad, con un límite máximo de $150.000.

Según la información oficial de CalHFA, este dinero puede destinarse tanto al pago inicial como a los costos de cierre.

Lo más interesante es que el comprador no tiene que hacer pagos mensuales por este préstamo de asistencia.

En lugar de eso, cuando el propietario decide vender, refinanciar o transferir la propiedad, solo necesita reembolsar el monto original más una parte de la valorización (aprecio) que haya tenido la casa.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al California “Dream for All”?

En esta nueva fase, el estado ha ajustado los criterios de elegibilidad para asegurarse de que los fondos lleguen a quienes realmente los necesitan. Según el Boletín de Programa #2026-01 de CalHFA, los requisitos principales son:

Compradores de Primera Generación: Al menos uno de los solicitantes debe ser un comprador de primera generación (sus padres no deben tener una casa actualmente en EE. UU.).

Residencia en California: Al menos uno de los solicitantes debe vivir actualmente en el estado.

Límites de ingresos: Los ingresos del hogar deben estar por debajo de los límites establecidos para cada condado (por ejemplo, hasta $168,000 en Los Ángeles o $309,000 en Santa Clara).

Educación financiera: Es obligatorio completar un curso de educación para compradores de vivienda.

¿Cuándo se debe realizar la solicitud?

A diferencia de años anteriores, la selección no se hará por orden de llegada. CalHFA implementará un proceso de selección aleatoria para garantizar que todos tengan una oportunidad justa.

Evento Fecha Límite Apertura del Portal de Registro 24 de febrero de 2026 Cierre de Aplicaciones 16 de marzo de 2026 (5:00 p.m. PDT) Emisión de Vouchers Finales de marzo de 2026

