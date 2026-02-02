La delgada línea entre el turismo y la falta migratoria en EEUU: lo que debes evitar para no ser deportado con una visa B1/B2

Suscríbete a nuestros canales

Ingresar a Estados Unidos (EEUU) con una visa de visitante B1/B2 es un privilegio que otorga libertad para realizar ciertas actividades en el país, el sobrepasarlas puede llevarlo a la deportación, descubra cuál es la línea que no debe cruzar.

Con una visa de visitante B1/B2, -turismo y negocios- los extranjeros pueden recorrer el país, visitar familiares o recibir tratamientos médicos.

En este 2026, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han reforzado la vigilancia sobre el "uso indebido" de esta visa, especialmente en el ámbito educativo.

Muchos viajeros cometen el error de inscribirse en programas de estudio creyendo que, por ser de corta duración, no violan su estatus. Aquí te explicamos la línea roja que no debes pasar.

La prohibición académica: lo que no está permitido

La normativa federal es tajante: la visa B1/B2 no autoriza estudios académicos que otorguen títulos o créditos.

Si tu intención es realizar alguna de las siguientes actividades, estás en riesgo de perder tu visa:

Inscripción en universidades o colleges: aunque solo sea para "adelantar" una materia.

Programas con créditos transferibles: cualquier curso que sume puntos para un título en EE. UU. o en tu país de origen.

Diplomados formales: certificaciones que formen parte de un currículo profesional oficial.

certificaciones que formen parte de un currículo profesional oficial. Cursos de inglés intensivos: si el curso supera las 18 horas semanales, se requiere obligatoriamente una visa de estudiante (F-1).

Ten en cuenta que, si un oficial de CBP encuentra libros de texto, cuadernos o una matrícula universitaria en tu equipaje al entrar con visa de turista, podría sospechar que tu intención no es vacacionar y negarte la entrada.

Si ya estás en EEUU con visa de turista y decides que quieres estudiar en serio, no te inscribas primero.

Debes solicitar un "Cambio de Estatus" (Formulario I-539) ante USCIS, recuerda que no puedes empezar las clases hasta que este trámite sea aprobado.

Excepciones: ¿Qué estudios sí puedes realizar?

El gobierno permite actividades educativas siempre que sean incidentales (secundarias) al motivo principal del viaje, que debe ser el turismo.

Está permitido:

Cursos recreativos: clases de cocina de un fin de semana, talleres de cerámica o fotografía por hobby. Cursos de inglés no intensivos: menos de 18 horas a la semana y sin fines académicos. Seminarios de negocios: asistir a conferencias o talleres breves relacionados con tu profesión (uso de la categoría B1).

¿Por qué las autoridades son tan estrictas en 2026?

Con la implementación de sistemas de inteligencia de datos en las fronteras, el CBP puede detectar si un viajero ha pasado un tiempo inusual cerca de campus universitarios o si ha realizado pagos a instituciones educativas.

EEUU protege sus categorías de visa para asegurar que quienes deseen una formación académica pasen por el proceso de la visa F-1 o M-1, que incluye la verificación de fondos y la aprobación de la institución mediante el formulario I-20.

Consecuencias de violar tu estatus migratorio

Actuar por desconocimiento no es una excusa válida para el oficial consular o de migración. Las consecuencias pueden ser permanentes:

Cancelación inmediata: tu visa será anulada y podrías ser deportado en el siguiente vuelo.

tu visa será anulada y podrías ser deportado en el siguiente vuelo. Inelegibilidad: quedarás marcado en el sistema, lo que dificultará enormemente obtener una visa de trabajo (H-1B), de residencia o incluso renovar tu visa de turista en el futuro.

quedarás marcado en el sistema, lo que dificultará enormemente obtener una visa de trabajo (H-1B), de residencia o incluso renovar tu visa de turista en el futuro. Castigo de presencia ilegal: dependiendo del tiempo que hayas permanecido "estudiando" sin permiso, podrías recibir una prohibición de entrada por 3 o 10 años.

