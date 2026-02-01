Venezuela y República Dominicana reactivan las relaciones diplomáticas: esto se sabe sobre los servicios consulares

Suscríbete a nuestros canales

Los gobiernos de Venezuela y República Dominicana alcanzaron un acuerdo estratégico para normalizar sus relaciones diplomáticas y de transporte.

Tras una serie de conversaciones bilaterales, ambas cancillerías anunciaron la reapertura de sus sedes consulares, una medida que busca facilitar los trámites y la atención ciudadana para los miles de migrantes y residentes en ambos territorios.

Además del acercamiento diplomático, el acuerdo incluye el esperado reinicio de las operaciones aéreas entre las dos naciones, informó el ministerio de Relaciones Exteriores, Yván Gil.

Esta decisión pone fin a la suspensión de vuelos, permitiendo que las autoridades aeronáuticas coordinen la logística necesaria para conectar nuevamente de forma directa a Caracas y Santo Domingo en los próximos días.

Reapertura de consulados

A través de un comunicado oficial, la Cancillería de Venezuela dio a conocer la reactivación de los servicios consulares de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo es la prioridad inmediata de este convenio.

El objetivo principal es brindar apoyo a las comunidades de ambos países, permitiendo que los ciudadanos puedan realizar gestiones de documentos, pasaportes y asistencia legal sin necesidad de acudir a terceros países.

Regreso de la conexión aérea

Ambos gobiernos dieron instrucciones precisas a sus oficinas de aviación para organizar el regreso de los vuelos comerciales. Esta medida busca restablecer el tránsito de pasajeros y el intercambio comercial, facilitando los viajes de familias y turistas que dependen de esta ruta aérea, una de las más transitadas de la región antes de su interrupción.

Trabajo conjunto

De acuerdo con la información oficial, este avance es el resultado de mesas de trabajo entre los ministerios de relaciones exteriores de ambos países.

Según el comunicado, la voluntad de las partes es mantener una comunicación fluida para garantizar que tanto la atención en los consulados como la seguridad en los aeropuertos funcionen de manera eficiente a partir de su entrada en vigor.

