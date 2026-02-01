El activista Javier Tarazona queda en libertad tras más de cuatro años de detención

Suscríbete a nuestros canales

El defensor de derechos humanos Javier Tarazona fue liberado este domingo después de permanecer más de cuatro años arrestado.

La organización Foro Penal confirmó la noticia a través de sus redes sociales, tras abandonar el centro de reclusión conocido como El Helicoide.

“Confirmamos desde el Foro Penal la excarcelación del defensor de derechos humanos José Javier Tarazona. Ya en libertad junto a su madre y hermano”, expresó la ONG.

¿Qué se conoce sobre la liberación?

Esta medida forma parte de una serie de excarcelaciones que han ocurrido en las últimas semanas en el país, informó Reuters.

La liberación coincide con el reciente anuncio de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien propuso una Ley de Amnistía para cientos de personas detenidas.

El gobierno también informó que El Helicoide, lugar donde se encontraba Tarazona, dejará de ser una prisión para transformarse en un espacio dedicado a los deportes y servicios sociales.

Nuevas liberaciones confirmadas

Además del caso de Tarazona, Foro Penal reportó la salida de prisión de Luis Guillermo Istúriz, quien estaba detenido desde agosto del año pasado. Según los registros de la organización, desde que comenzó el mes de enero se verificaron más de 300 liberaciones en todo el territorio nacional.

Transformación del sistema

La propuesta de amnistía busca reducir la población carcelaria vinculada a eventos políticos recientes.

La clausura del Helicoide como centro de detención representa un paso simbólico dentro de este nuevo plan oficial, que busca cambiar la imagen de las instituciones de seguridad y dar un uso distinto a las estructuras.

