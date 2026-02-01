Reporte Inameh: se esperan lluvias dispersas y altas temperaturas este domingo 1 de febrero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) pronosticó que para este domingo 1 de febrero de 2026 se esperan condiciones climáticas mixtas en todo el país.

Mientras que gran parte del occidente y el sur experimentarán lluvias importantes, otras zonas del territorio nacional sentirán un aumento en las temperaturas y mayor presencia de sol durante la tarde.

El reporte destaca que la mañana iniciará con mucha nubosidad y lluvias moderadas en varios estados, pero se espera que la situación cambie hacia el final del día en regiones específicas.

Lluvias intensas en el occidente y sur

Las precipitaciones más fuertes, incluso con descargas eléctricas, se concentrarán en los estados Falcón, Zulia y la zona de los Andes. También se esperan lluvias de intensidad variable en los estados Amazonas, Bolívar, Apure y en el territorio de la Guayana Esequiba.

En estas regiones, el cielo se mantendrá mayormente nublado durante gran parte de la jornada.

El clima en Caracas y la zona central

Para la Gran Caracas (Distrito Capital, Miranda y La Guaira), el día comenzó con nubosidad y posibles lloviznas ligeras en la mañana. Sin embargo, para la tarde se estima que el cielo se despeje un poco, permitiendo que el sol caliente más la superficie.

Las temperaturas en la capital podrían subir hasta los 31°C, generando una sensación de calor después del mediodía.

Calor extremo en los Llanos

Los estados que conforman los Llanos Centrales registrarán el clima más seco y caluroso de este domingo. En ciudades como San Juan de los Morros y San Carlos, el sol brillará con fuerza por la tarde y las temperaturas máximas podrían alcanzar los 38°C, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada.

Además, para quienes siguen el calendario astronómico, hoy habrá luna llena a partir de las 6:09 de la tarde. En cuanto al sol, este se ocultará aproximadamente a las 6:31 de la tarde, marcando el final de un domingo de contrastes meteorológicos en Venezuela.

