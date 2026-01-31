Canciller venezolano recibió a la Jefa diplomática de EEUU en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El canciller venezolano, Yvan Gil, recibió en Caracas este sábado a la jefa de la diplomacia de Estados Unidos, Laura Dogu.

"Hemos recibido en Caracas a la diplomática estadounidense Laura Dogu, enviada de EEUU, en el marco de la agenda de trabajo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica, orientada a marcar una hoja de ruta de trabajo en asuntos de interés bilateral, así como, abordar y resolver las diferencias existentes por la vía del diálogo diplomático y sobre la base del respeto mutuo y del Derecho Internacional", reza el comunicado.

El arribo a Caracas

La nueva jefa de misión diplomática aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a la ciudad de Caracas, cerca de las 3:00 p.m hora local. El proceso se realizó con total discreción y no hubo acceso para la prensa, según informó una fuente diplomática a la agencia AFP.

"Acabo de llegar a Venezuela, mi equipo y yo estamos listos para trabajar", publicó Dogu en redes sociales.

