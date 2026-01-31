¡Regresan las lluvias! Inameh pronostica chubascos y nubosidad para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este sábado 31 de enero predominará la nubosidad en gran parte de Venezuela.

Durante la mañana se esperan lluvias o lloviznas dispersas en zonas de Bolívar, Amazonas, el oriente del país y los Andes, mientras que en el resto del territorio se observará un cielo con nubes fragmentadas.

Para la tarde y la noche, el organismo prevé un aumento de las nubes, lo que provocará lluvias y chubascos más constantes en el Zulia, los Andes, los Llanos Occidentales y la Guayana Esequiba.

Esta situación es causada por la llegada de vientos húmedos y el calor del día, que refuerzan la formación de nubes en estas regiones.

Pronóstico para Caracas y la zona central

En la Gran Caracas, que incluye el Distrito Capital, Miranda y La Guaira, el cielo estará de parcial a nublado durante la mayor parte del día. No se descartan lluvias ligeras al final de la tarde. En cuanto a las temperaturas, la capital tendrá una mínima de 16°C y una máxima de 26°C, manteniendo un ambiente fresco.

Alerta por calor e incendios forestales

El Inameh advierte que en los llanos centrales y occidentales existe un riesgo muy alto de incendios forestales debido a la falta de humedad.

En ciudades como San Fernando de Apure y Guanare se registrarán las temperaturas más altas del país, alcanzando los 38°C, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor extremo.

Frío intenso en las zonas montañosas

Contrario al calor del llano, el estado Mérida registrará las temperaturas más bajas de la jornada. En las zonas de montaña, el termómetro bajará hasta los 7°C, mientras que en la ciudad de Mérida la mínima se ubicará en los 8°C, consolidando un clima bastante frío para este cierre de mes.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube