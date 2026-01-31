Delcy Rodríguez convoca a una consulta nacional por un nuevo sistema de justicia: estará a cargo de Diosdado Cabello

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció este viernes 30 de enero que decidió convocar a una "gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia".

Durante su alocución en la sesión de apertura del año judicial 2026 en el Tribunal Supremo de Justicia, la presidenta encargada brindó detalles sobre la consulta.

Nuevo sistema judicial

De acuerdo con las declaraciones de Rodríguez, "he decidido convocar a una consulta nacional por un nuevo sistema de justicia y pido la colaboración de todos".

Asimismo, la presidenta encargada indicó que "esta tarea estará en manos igualmente de la Comisión de la Revolución por la Justicia que preside el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello y por el Programa de Convivencia Democrática y para la Paz".

Cierre del Helicoide y amnistía general

Adicionalmente, la mandataria también anunció el cierre del Helicoide como centro de detención y reveló que estas instalaciones deberán funcionar con otro fin.

"En el marco del relanzamiento de la misión Guardianes de la Patria, que contemple programas de la protección socioeconómica para nuestros funcionarios policiales, hemos decidido que las instalaciones del Helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", aseguró la presidenta encargada.

Del mismo modo anunció una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente.

"Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período político, de violencia política de 1999 al presente, y encargo a la comisión para la revolución judicial y al programa para la convivencia democrática y para la paz, para que en las próximas horas, instalado en urgencia, presenten la ley ante la Asamblea Nacional", declaró Rodríguez.

