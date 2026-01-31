Delcy Rodríguez ordena la reestructuración de Hidroven: esto dice el decreto

Suscríbete a nuestros canales

Por medio del Decreto Nº 5.229, en la Gaceta Oficial Nº 43.304 con fecha del 27 de enero de 2026, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, ordenó la restructuración del sistema hídrico nacional.

El documento reza que el objetivo es la "transformación de los valores, de la identidad, del compromiso y rectoría única para la gestión del servicio".

Gaceta Oficial Nº 43.304

De acuerdo con el documento, se dicta a C. A. Hidrológica Venezolana (Hidroven) como "Autoridad ünica Nacional en materia de Gestión Integral del Servicio de Agua Potabe y Saneamiento".

Asimismo, señala que "se procede a la Fusión por Absorción, de las empresas hidrológicas regionales adscritas al Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, con la C.A HIDROLÓGICA VENEZOLANA (HIDROVEN), centralizando la administración de la prestación del servicio y las competencias de las empresas hidrológicas, que actualmente operan en el territorio nacional".

Agrega el Decreto que las hidrológicas estadales y municipales adscritas a las gobernaciones y alcaldías, deberán ser transferidas "como medida urgente" a Hidroven, en aras de "garantizar a la población el pleno disfrute de sus derechos en materia de prestación del servicio de agua potable y saneamiento".

Activos y pasivos a Hidroven

Adicionalmente, resalta que "se ordena la formalización de la incorporación de los derechos y obligaciones, activos y pasivos,

asÌ como la creación de Gerencias Estadales, que fungirán como representantes de la autoridad única nacional", Hidroven.

El Decreto enfatiza que entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación de la Gaceta, el 27 de enero del 2026.

Finaliza con la disposición transitoria única en la que da un lapso de 30 días continuos a partir de la fecha de publicación de la Gaceta Oficial para que los entes de la administración pública puedan "dictar los Instrumentos correspondientes a los fines de adaptar sus estructuras, organización y funcionamiento, a las previsiones en él contenidas".

Foto: Captura de pantalla

