Delcy Rodríguez inaugura un nuevo espacio en el aeropuerto de Maiquetía: para viajes de alto nivel

Este sábado 31 de enero la presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró el nuevo salón VIP del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, ubicado en La Guaira.

Junto al Ministro para el Transporte, Aníbal Coronado, quien describió el nuevo espacio espacio como moderno y diseñado para brindar comodidad, atención prioritaria y una experiencia de viaje de alto nivel a los viajeros.



Durante la jornada, las autoridades también realizaron un recorrido por las áreas de Tránsito del Terminal Internacional, en aras de constatar las mejoras orientadas a fortalecer los servicios aeroportuarios y la modernización del aeropuerto.

Cabe destacar que, esta semana la presidenta Encargada invitó a las aerolíneas internacionales a regresar a Venezuela, luego que el gobierno de Estados Unidos eliminara las restricciones sobre el espacio aéreo.

Aerolíneas europeas y de EEUU anuncian reinicio de operaciones

Para la ruta Miami-Caracas, Copa ya arrancó la venta de boletos. American Airlines dijo estar dispuesta a retomar la ruta lo más pronto posible; mientras que Laser solicitó autorización para obtener la licencia correspondiente.

Por su parte, Tap Portugal ya anunció el reinicio de sus operaciones aéreas con Venezuela y se espera que, las españolas hagan lo propio en poco tiempo.

