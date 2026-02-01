Final de la LVBP: ¿Cuándo y dónde ver el quinto duelo entre Magallanes y Caribes?

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) llega a un punto crítico. Tras el despliegue ofensivo de este sábado, los Navegantes del Magallanes han tomado una ventaja de 3-1 en la serie, quedando a un solo triunfo de alzar el trofeo de campeones ante su público en Valencia.

Para quienes deseen seguir el posible juego de coronación, el quinto compromiso de esta instancia definitiva se llevará a cabo este domingo 1 de febrero, por transmisión de Meridiano Televisión. El encuentro está pautado para iniciar a las 05:30 PM en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, donde la fanaticada filibustera espera celebrar un nuevo título.

El camino de la Serie Final

La batalla por el título inició con un dominio claro de Magallanes, que logró imponerse en los dos primeros compromisos de la serie, sorprendiendo a Caribes en Anzoátegui. No obstante, Caribes reaccionó en el tercer duelo disputado el pasado jueves, logrando una victoria de 9-7 gracias a un salvamento clave de Silvino Bracho que evitó la barrida momentánea y extendió la serie.

Tras una jornada de descanso el viernes, la acción regresó este sábado con un cuarto juego donde la "Nave Turca" recuperó el control absoluto al propinar una paliza de 14-5. El gran protagonista de la noche fue Leandro Cedeño, quien conectó dos extrabases, incluyendo un cuadrangular, para alcanzar las 12 carreras impulsadas en lo que va de final, dejando a Caribes contra las cuerdas y al Magallanes a las puertas de la gloria.

