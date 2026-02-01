Gran Final de la LVBP: Magallanes apalea a Caribes y se pone a un paso del título

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes dio un golpe de autoridad este sábado 31 de enero en el Estadio José Bernardo Pérez. Tras el tropiezo del jueves, el conjunto filibustero desató todo su poderío ofensivo para vencer a Caribes de Anzoátegui con una contundente pizarra de 14-5, colocándose a tan solo un triunfo de coronarse campeones de la temporada 2025-2026.

La gran figura de la noche fue el inicialista Leandro Cedeño, quien ratificó su extraordinario momento con el madero. Cedeño, cuya ficha pertenece originalmente a los Leones del Caracas pero refuerza a la Nave en esta instancia, conectó un par de batazos clave, incluyendo un cuadrangular que terminó de quebrar la resistencia oriental. Con su actuación de hoy, el slugger ya acumula 12 carreras impulsadas en lo que va de serie final, consolidándose como el motor de la alineación de Eduardo Pérez.

Luego de este despliegue de batazos en la capital carabobeña, la serie no da tregua. La Gran Final continuará mañana mismo con el quinto compromiso, el cual podría ser el definitivo si Magallanes logra repetir la dosis ante su afición.

Fecha: Domingo 1 de febrero.

Hora: 05:00 PM.

Sede: Estadio José Bernardo Pérez, Valencia.

De conseguir la victoria este domingo, Magallanes celebraría su décimo tercer título en la historia de la LVBP frente a su público. Por el contrario, Caribes de Anzoátegui está obligado a ganar para forzar el regreso de la serie a Puerto La Cruz el próximo martes.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.