Liga FUTVE: La Guaira y Zamora mandan en la jornada sabatina

La Jornada 1 de la Liga FUTVE 2026 continuó su curso este sábado 31 de enero con tres compromisos que agitaron la tabla de posiciones desde temprano. Deportivo La Guaira y Zamora FC fueron los grandes protagonistas al sumar de a tres en sus respectivas visitas, mientras que Carabobo FC y Portuguesa FC protagonizaron el duelo más accidentado de la fecha.

En el Estadio Olímpico de la UCV, Deportivo La Guaira impuso su jerarquía ante Monagas SC con un sólido 2-0. Los goles llegaron por intermedio de F. Londoño al minuto 40 y J. Correa al 54, sellando un debut exitoso para la oncena naranja. Por su parte, en el Pachencho Romero de Maracaibo, Zamora FC se llevó los tres puntos gracias a un solitario gol de J. P. Madera al minuto 16, dejando al Rayo Zuliano con las manos vacías en su estreno.

Empate amargo y accidentado en Valencia

El encuentro más tenso de la jornada se vivió en el Misael Delgado. Carabobo FC y Portuguesa FC no pasaron del 0-0 en un partido donde el fútbol quedó en segundo plano debido a la indisciplina. El árbitro tuvo que recurrir a las tarjetas rojas para calmar los ánimos, expulsando a A. Bahachille por los locales y a G. Salega por el "Penta", además de repartir múltiples amonestaciones durante los 90 minutos.

Calendario para el cierre de la Jornada 1

La primera fecha del Torneo Apertura finalizará este domingo 1 de febrero con dos encuentros de alto impacto, incluyendo el esperado debut del Caracas FC en los Andes venezolanos:

Fecha Encuentro Hora Sede Domingo 01/02 Estudiantes de Mérida vs. Caracas FC 05:00 PM Metropolitano de Mérida Domingo 01/02 UCV FC vs. Trujillanos FC 07:00 PM Olímpico de la UCV

El balompié nacional apenas calienta motores y la paridad mostrada en estos primeros duelos invita a los fanáticos a no despegarse de sus asientos. La lucha por los primeros puestos del G-4 ya ha comenzado y cada unidad rescatada en esta fase inicial será determinante al final de la temporada.

