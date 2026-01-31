Tablas en La Bombonerita: Metropolitanos resiste y empata con Academia Puerto Cabello

Suscríbete a nuestros canales

La Jornada 1 de la Liga FUTVE 2026 continúa ofreciendo emociones tras el telón levantado en San Cristóbal. Este viernes 30 de enero, Academia Puerto Cabello y Metropolitanos FC repartieron puntos en un vibrante empate 1-1 en el Estadio La Bombonerita. Pese al favoritismo del conjunto local, reforzado con figuras de élite para esta temporada, el equipo dirigido por Francesco Stifano supo resistir el asedio y rescatar una unidad valiosa para su regreso a la capital.

El marcador se abrió apenas al minuto 2 de juego, cuando Edwuin Pernía aprovechó un error en la salida del guardameta Yonathan Yustiz para mandar el balón al fondo de las redes con un remate a quemarropa. Sin embargo, el conjunto violeta no bajó los brazos y, tras una falta sobre Jeizon Ramírez revisada por el VAR, el veterano Nicolás "Miku" Fedor igualó las acciones al minuto 56 con una ejecución impecable desde el punto penal.

Más allá de los goles, el encuentro sirvió para proyectar nuevas figuras. El joven carrilero Ángel Jaimes se adjudicó el premio al Jugador Más Valioso (MVP) gracias a su solidez defensiva y su constante participación en la generación de juego, siendo pieza clave para que Metropolitanos mantuviera el equilibrio ante la presión de los "Guerreros del Fortín".

Tras los resultados obtenidos por Deportivo Táchira y este empate en Carabobo, la primera jornada de la temporada 2026 se completará durante el fin de semana con los siguientes compromisos:

Fecha Encuentro Hora (VEN) Sede Sábado 31/01 Rayo Zuliano vs. Zamora FC 03:30 PM Pachencho Romero Sábado 31/01 Deportivo La Guaira vs. Monagas SC 07:00 PM Olímpico de la UCV Domingo 01/02 Carabobo FC vs. Portuguesa FC 05:00 PM Misael Delgado Domingo 01/02 Estudiantes de Mérida vs. Caracas FC 05:00 PM Metropolitano de Mérida Domingo 01/02 UCV FC vs. Trujillanos FC 07:00 PM Olímpico de la UCV

En la próxima fecha, programada para el 7 de febrero, Metropolitanos disputará el derbi capitalino ante Deportivo La Guaira, mientras que Academia Puerto Cabello viajará a la capital para medirse al Caracas FC.

