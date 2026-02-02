Culmina la jornada electoral en Costa Rica: ¿Cuándo se conocerán los resultados?

Suscríbete a nuestros canales

Las juntas receptoras de votos cerraron oficialmente a las 6:00 p. m. de este domingo, marcando el fin de una jornada electoral que, aunque democrática, no estuvo exenta de tensiones entre figuras políticas.

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se prepara ahora para brindar los primeros resultados oficiales. Aquí los puntos clave del día:

Los primeros resultados

La presidenta del TSE, Eugenia Zamora, confirmó que el escrutinio preliminar ya está en marcha.

Hora del primer corte: 8:45 p. m.

Muestra esperada: Se proyecta procesar entre el 28% y 32% de las mesas para el primer reporte oficial.

El incidente del día: Chaves y Dobles

El momento más tenso de la jornada ocurrió en Curridabat. El presidente Rodrigo Chaves, quien votó en Guadalupe junto a Pilar Cisneros, fue captado realizando muecas hacia un grupo de ciudadanos.

Reacción: La candidata Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana) lanzó un fuerte llamado público al mandatario para que respete el proceso electoral y la investidura presidencial.

Movimientos de los candidatos

Laura Fernández (Pueblo Soberano): Votó en Cartago (bajo la niebla y llovizna inicial). Sorprendió al cancelar su agenda pública de la tarde para retirarse a su residencia.

Álvaro Ramos (PLN): Ejerció su voto en Escazú, mostrándose optimista y confiado en los resultados.

Claudia Dobles (Agenda Ciudadana): Tras votar en Pavas, mantuvo una agenda activa de contacto con medios de comunicación.

Apoyo institucional

La jornada fue respaldada por una presencia masiva de expresidentes, un símbolo de la tradición democrática del país. Óscar Arias, Laura Chinchilla, Abel Pacheco, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís coincidieron en un mensaje único: la importancia de proteger la institucionalidad y acudir a las urnas.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube