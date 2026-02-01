Copa América Futsal: Venezuela se despide con el cuarto lugar

Suscríbete a nuestros canales

La selección venezolana de futsal finalizó su participación en la Copa América Paraguay 2026 ubicándose en la cuarta posición del torneo. En el partido por la medalla de bronce, disputado este domingo 1 de febrero en el Arena Óscar Harrison, el quinteto nacional no pudo ante la efectividad de Perú, que se llevó la victoria con un marcador de 4-1.

El equipo dirigido por Robinson Romero se encontró con un rival que mostró intensidad desde el pitazo inicial. Perú logró tomar una ventaja de dos goles en la primera mitad gracias a las anotaciones de Sebastián Obando (minuto 2) y Pedro Mallaupoma (minuto 5). Pese a la presión, la Vinotinto consiguió descontar antes de irse al descanso por intermedio de Saimond Francia al minuto 19, manteniendo viva la esperanza de una remontada.

Perú sentenció en el complemento

En la segunda parte, Venezuela buscó generar peligro para igualar las acciones, pero el orden defensivo de la "Bicolor" neutralizó los intentos criollos. El conjunto peruano, dirigido por Facundo Ruscica, aprovechó las transiciones ofensivas para ampliar la distancia con tantos de Xavier Tavera al minuto 7 y Jordi Rivera al 14, sellando así el resultado definitivo.

Este triunfo representa un hito histórico para el futsal peruano, al ser la primera vez que logran subir al podio en una Copa América. Para Venezuela, el cuarto lugar cierra una campaña en la que sumaron tres victorias e igual número de derrotas, destacando su clasificación a semifinales tras vencer a Bolivia en la fase de grupos.

Ficha técnica del partido:

Resultado: Venezuela 1-4 Perú.

Goleadores: S. Francia (VEN); S. Obando, P. Mallaupoma, X. Tavera y J. Rivera (PER).

Sede: Arena Óscar Harrison, Luque (Paraguay).

Árbitra: Valeria Palma (Chile).

