​¿TikTok rastrea tu estatus migratorio? La verdad tras la nueva política de privacidad 2026

Una actualización en la política de privacidad de TikTok desató una ola de temor al incluir el término "estatus migratorio" dentro de las categorías de datos que la aplicación podría procesar.

Sin embargo, detrás de las alarmas virales, la realidad apunta más a una formalidad legal vinculada a la nueva estructura de la empresa en Estados Unidos que a un sistema de espionaje para las autoridades.

La nueva era de TikTok en EEUU: USDS

Para entender este cambio, hay que mirar la transformación que sufrió la app a principios de este mes. Tras años de amenazas de prohibición, se formalizó la creación de TikTok USDS Joint Venture LLC (U.S. Data Security).

Esta nueva entidad legal permite que TikTok siga operando en el país bajo el control mayoritario de inversionistas estadounidenses y con la infraestructura de Oracle resguardando los datos.

El cambio de política de privacidad del 22 de enero es simplemente el reflejo de esta nueva organización adaptándose a las estrictas leyes de transparencia de Estados Unidos.

¿Por qué mencionan el "estatus migratorio"?

La mención de datos sensibles como el origen étnico, la orientación sexual o el estatus migratorio no significa que TikTok haya añadido un botón para preguntarte tus papeles. Expertos en privacidad aclaran dos puntos clave:

Cumplimiento estatal: Muchas leyes de privacidad en EE. UU. obligan a las empresas a listar todas las categorías que la ley define como "sensibles", incluso si la plataforma no las recolecta de forma activa o directa.

Datos inferidos: TikTok analiza comportamientos (qué videos ves, qué hashtags usas). Si interactúas constantemente con contenido sobre "trámites de asilo" o "visas", la plataforma podría inferir un interés en el tema migratorio para personalizar tu publicidad o contenido, y legalmente debe informar que maneja esa categoría de información.

¿Existe riesgo de entrega de datos al gobierno?

Hasta la fecha, no hay evidencia de que TikTok esté recopilando información migratoria para entregarla a agencias como ICE.

La reestructuración de la empresa bajo el esquema USDS busca, precisamente, evitar que los datos salgan hacia servidores extranjeros y garantizar que se manejen bajo las protecciones legales de EE. UU.

Al igual que en Instagram o Facebook, la verdadera recolección de datos depende de los permisos que tú concedas, como la ubicación precisa o el acceso a tus contactos.

