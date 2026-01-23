Firman acuerdo para la venta de TikTok en EEUU: ¿quiénes son los inversionistas

Suscríbete a nuestros canales

Tras años de incertidumbre y tensiones entre Washington y Pekín, este jueves se ha sellado oficialmente el acuerdo que evita la prohibición definitiva de TikTok en suelo estadounidense.

Bajo la mediación del presidente Donald Trump, la red social pasará a ser operada por una nueva entidad denominada TikTok USDS Joint Venture LLC, controlada mayoritariamente por capital estadounidense y global.

¿Quiénes son los nuevos dueños?

El acuerdo establece una estructura de propiedad compleja donde los inversores occidentales toman las riendas de la plataforma para disipar preocupaciones de seguridad nacional:

Oracle (15%): El gigante del software no solo es inversionista, sino el "Socio de Seguridad Confiable" . Alojará todos los datos de los usuarios estadounidenses en su nube y tendrá la potestad de auditar el código fuente y el algoritmo para descartar "puertas traseras" de Pekín.

Silver Lake (15%): Firma de capital privado con sede en California, experta en inversiones tecnológicas de gran escala (conocida por sus participaciones en Airbnb, Twitter y el City Football Group).

MGX (15%): Fondo de inversión estratégica con sede en los Emiratos Árabes Unidos (Abu Dabi), enfocado en inteligencia artificial e infraestructura digital.

Otros Inversores (35.1%): Participación compuesta por afiliados y socios existentes de ByteDance que tienen base en EE. UU. (como Fidelity o General Atlantic).

ByteDance (19.9%): La matriz original china retiene una participación minoritaria, el máximo permitido por la nueva normativa para evitar el veto.

Aunque en su primer mandato impulsó la prohibición de la app, Trump cambió su postura radicalmente en 2024 y 2025.

Al unirse a la plataforma y publicar videos prometiendo "Salvar TikTok", el mandatario convirtió la supervivencia de la app en una promesa de campaña para los votantes jóvenes.

"Se llegó a un acuerdo sobre una empresa determinada que los jóvenes de nuestro país quieren mucho salvar", publicó Trump recientemente, refiriéndose al éxito de la negociación que hoy culmina.

