Elecciones en el FC Barcelona: Joan Laporta anuncia que las urnas decidirán el futuro del club

El futuro institucional del FC Barcelona ha comenzado su cuenta atrás oficial. La junta directiva del club, en una reunión ordinaria celebrada este jueves, ha acordado la convocatoria de elecciones a la presidencia para el próximo 15 de marzo. En apenas dos meses, los socios tienen una cita con las urnas en el Spotify Camp Nou, en una jornada que coincidirá con el partido frente al Sevilla para garantizar la mayor participación posible.

Joan Laporta ha optado finalmente por adelantar los comicios a marzo en lugar de esperar al cierre del curso en junio. Esta decisión estratégica busca favorecer la planificación deportiva de la entidad, permitiendo que el presidente electo tenga margen suficiente para confeccionar la plantilla del próximo ejercicio junto a su equipo técnico con antelación al mercado de fichajes.

El contexto actual favorece los intereses del vigente presidente, dado que la situación deportiva en Can Barça es marcadamente positiva. Con un título ya en las vitrinas esta temporada, el equipo lidera LaLiga y se espera que para la fecha de la votación siga vivo en todas las competiciones, incluyendo los octavos de final de la Champions League y una posible final de la Copa del Rey. A esto se suma que el estadio entrará en una nueva fase de obras que fijará el aforo en 62.000 aficionados, un impulso social para la directiva actual.

En el plano judicial, Laporta tampoco prevé sobresaltos inminentes que puedan enturbiar la campaña. El "caso Negreira" se encuentra cerca de finalizar su fase de instrucción y no se esperan novedades en las querellas por supuestas estafas en las fechas cercanas a la votación.

El panorama electoral presenta, de momento, cuatro precandidatos definidos. Joan Laporta y Víctor Font repiten tras su enfrentamiento en 2021, mientras que a ellos se suman Xavi Vilajoana, exdirectivo de la etapa de Bartomeu, y Marc Ciria, quien recientemente formalizó su intención de presentarse.

