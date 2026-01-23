California abre al público una playa secreta tras 100 años de prohibición

Suscríbete a nuestros canales

La costa de California se convierte en el centro del turismo de Estados Unidos con la apertura oficial de la Reserva Costera Estero Americano, un paraíso de 220 hectáreas que permaneció inaccesible al público durante un siglo.

Tras funcionar como un rancho privado y mantenerse fuera del alcance de excursionistas y viajeros, esta joya natural entre los condados de Marin y Sonoma ofrece ahora acceso gratuito a paisajes vírgenes del Pacífico.

La transformación fue posible gracias a una inversión de 3.8 millones de dólares liderada por Wildlands Conservancy, organización que coordinó a múltiples entidades públicas y privadas para rescatar este territorio y convertirlo en un patrimonio colectivo.

Labores

El rediseño del área incluyó una labor de restauración ambiental y la creación de una red de ocho kilómetros de senderos que permiten explorar ecosistemas de gran valor biológico según reportó Infobae.

Entre los recorridos destaca una ruta de 2.6 kilómetros que desciende hacia una playa resguardada por imponentes acantilados, además de senderos que alcanzan cumbres con vistas panorámicas hacia las Islas Farallón y Point Reyes.

Esta apertura representa un hito importante para el turismo ecológico de la región, ya que por primera vez en cien años los visitantes pueden observar de cerca especies protegidas como la rana de patas rojas y disfrutar de las praderas de flores silvestres que florecen en primavera.

Abierto al público

Con un horario que abarca desde el amanecer hasta el atardecer, la reserva se posiciona como un destino ideal para el senderismo, el avistamiento de ballenas y la observación de aves migratorias.

Aunque el sitio ya cuenta con infraestructura básica como baños, las autoridades mantienen restricciones para el ciclismo y el campismo con el fin de preservar la fragilidad de las marismas y pastizales.

Este proyecto no solo devuelve un tramo histórico de litoral a los californianos, sino que establece un precedente de conservación colaborativa que busca expandirse con futuros puntos de descanso para kayakistas en el estuario del Estero Americano.

