¡Alerta máxima! El gobierno de Dallas se prepara para el frente ártico: aquí el plan de contingencia

La ciudad de Dallas ejecuta un plan de emergencia integral para enfrentar los efectos de un sistema climático peligroso. Las autoridades municipales confirmaron que esperan una mezcla de hielo y nieve para este fin de semana en toda la región. Equipos de respuesta inmediata ya trabajan en el pretratamiento de vías principales para evitar accidentes por superficies resbaladizas.

La administración de Dallas confirmó que la tormenta invernal provocará la activación del Centro de Operaciones de Emergencia este sábado. Esta medida busca coordinar a los departamentos de transporte, obras públicas y saneamiento bajo un mando único de crisis. La fuente primaria, Kimberly Bizor Tolbert, administradora municipal, aseguró que la prioridad absoluta es proteger la infraestructura y a los vecinos vulnerables.

¿Cómo garantiza la seguridad vial la tormenta invernal?

El Departamento de Transporte desplegará un contingente de 50 vehículos especializados para esparcir arena y sal en puntos críticos. Gus Khankarli, director de Obras Públicas, informó que ya identificaron las zonas más vulnerables de la red vial local. Las cuadrillas priorizan puentes y pasos elevados para reducir el riesgo de patinamientos ante la formación de capas de hielo.

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, activó formalmente los recursos estatales de respuesta a emergencias. Las autoridades instan a la población a permanecer en sus hogares y evitar cualquier desplazamiento innecesario por las carreteras heladas. Se espera que las condiciones de manejo empeoren drásticamente a partir del viernes por la tarde debido al descenso térmico.

¿Existen refugios disponibles ante la tormenta invernal?

La gestión de emergencias habilitará un albergue temporal masivo dentro de Fair Park con capacidad para recibir a 900 personas. Kevin Oden, director de respuesta a crisis, señaló que el recinto abrirá sus puertas este viernes a las 4:00 p.m. Equipos de bomberos patrullarán las calles para trasladar de forma segura a los residentes sin hogar hacia estos puntos protegidos.

El Departamento de Servicios para Animales también participará en los operativos para brindar resguardo a las mascotas de personas vulnerables. Paul Ramon, titular del área, confirmó que vigilarán activamente las rutas para rescatar animales que se encuentren en peligro. La ciudad busca superar las cifras del año pasado, cuando localizaron y atendieron a 140 personas en situación de calle.

¿Qué servicios afectará la tormenta invernal en Dallas?

El departamento de saneamiento advirtió que la recolección de basura sufrirá retrasos significativos durante el lunes y martes de la próxima semana. Cliff Gillespie, director de Saneamiento, explicó que la seguridad de los trabajadores es primordial ante el estado de las calles vecinales. Las familias deben prepararse para una posible interrupción prolongada si las condiciones climáticas impiden el tránsito de los camiones recolectores.

Finalmente, Servicios Públicos de Agua recomienda a los ciudadanos localizar su válvula de cierre principal para prevenir desastres por tuberías rotas. Sarah Standifer, directora del departamento, pidió reportar cualquier anomalía o corte de energía directamente a través de la línea 311. La ciudad mantiene una coordinación proactiva con Oncor y Atmos Energy para restablecer el servicio eléctrico ante posibles fallas masivas.

