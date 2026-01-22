¿Estantes vacíos? El pánico por la Tormenta Fern deja sin pan ni leche al sur de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

El pánico se apodera de los pasillos de los supermercados. Mientras la Tormenta Invernal Fern avanza implacable, millones de estadounidenses se adentran en una carrera desesperada para conseguir suministros básicos.

Desde Alabama hasta Virginia, el fenómeno de las "compras de pánico" ha dejado estantes vacíos y refrigeradores desiertos en cuestión de horas.

Los meteorólogos de AccuWeather advierten que lo peor está por venir: una ráfaga ártica histórica que no solo sepultará ciudades bajo la nieve, sino que hará que las temperaturas caigan a niveles mortales.

El sur en crisis: "Leche, pan y huevos"

Lo que comenzó como una advertencia climática se transformó en un caos logístico en los estados del sur. Videos virales en TikTok muestran la magnitud del desabastecimiento:

Alabama: Residentes como Megan Monroe-Evans documentaron refrigeradores de lácteos completamente vacíos. "El meteorólogo mencionó hielo y esto es lo que hacemos: comprarlo todo", relató.

Texas y Oklahoma: Las filas para conseguir papel higiénico, agua embotellada y pan recuerdan los momentos más tensos de crisis pasadas.

El contraste: Curiosamente, en el noreste del país, donde se esperan hasta 30 cm de nieve, los consumidores parecen mantener la calma, mientras que en el sur el miedo al hielo ha paralizado el suministro.

El extraño fenómeno de los "árboles explosivos"

La intensidad del frío es tal que la National Forest Foundation ha emitido una alerta inusual para el Medio Oeste y las llanuras del norte.

El descenso térmico es tan repentino que los árboles no tienen tiempo de aclimatarse.

¿Por qué explotan? La savia vital contiene agua que, al congelarse súbitamente, se expande con una fuerza masiva. La presión rompe la corteza desde adentro, provocando estallidos ruidosos y peligrosos para quienes se encuentren cerca.

Nueva York bajo alerta: la mayor nevada en 5 años

La "Gran Manzana" se prepara para un impacto que no veía desde febrero de 2021. Se pronostican más de 30 cm de nieve en Central Park, con temperaturas que caerán drásticamente.

Riesgo de Hipotermia: En estados como Minnesota e Illinois, la instrucción es clara: permanezca en casa . El aire ártico es lo suficientemente potente como para causar hipotermia en cuestión de minutos.

Declaración experta: "Es un frío peligroso. Empeorará antes de mejorar", sentenció Tom Kines, meteorólogo senior de AccuWeather.

