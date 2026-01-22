Tormenta invernal enero 2026: estos son los estados bajo alerta máxima de jueves a domingo

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades meteorológicas han lanzado una advertencia seria ante la inminente llegada de una tormenta invernal que podría ser "potencialmente catastrófica" y que afectará a gran parte de los Estados Unidos.

Este fenómeno, provocado por una masa de aire ártico extremadamente frío, comenzará a mostrar sus efectos más intensos a partir de la noche del jueves 22 de enero y se prolongará sin pausa hasta la mañana del domingo 25 de enero.

De acuerdo con informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la NOAA, se prevé que este sistema impacte a más de 180 millones de personas, abarcando una extensión geográfica sin precedentes que supera los 3.000 kilómetros.

¿Por qué se origina la tormenta invernal en Estados Unidos?

La peligrosidad de esta tormenta se debe a la colisión de dos frentes: un aire polar extremadamente frío que llega desde Canadá y una corriente de humedad cálida que asciende desde el Golfo de México.

El meteorólogo Bryan Jackson, del NWS, comentó a Associated Press que este evento es "extremo incluso para el pico del invierno".

Jueves por la noche: se espera un descenso térmico brusco. En lugares como Washington D.C. y Filadelfia, las temperaturas podrían caer hasta los -10°C, mientras que el "vórtice polar" se asentará en las Praderas.

Viernes y sábado: la tormenta se intensificará en el sur y centro del país. Ciudades como Dallas, Memphis y Nashville podrían enfrentar acumulaciones de nieve de hasta 25 centímetros (10 pulgadas) y capas de hielo que podrían paralizar el suministro eléctrico.

Pronóstico de nieve y acumulación de hielo

Según los modelos de pronóstico citados por Univision e Infobae, el mayor peligro para los estados del sur no es solo la nieve, sino la lluvia helada.

Se prevén acumulaciones de hasta 0.75 pulgadas de hielo en el corredor de la Interestatal 20 (I-20), lo que haría que el tránsito sea prácticamente imposible y aumentaría el riesgo de apagones masivos.

Región Impacto previsto Acumulación de nieve estimada Noreste (NY, D.C., Boston) Nevadas intensas y vientos fuertes 15 a 30 cm de nieve Sur (Texas, Alabama, Carolinas) Lluvia helada y aguanieve Hasta 2 cm de hielo Medio Oeste (Missouri, Illinois) Nieve persistente y visibilidad nula 12 a 25 cm de nieve

Recomendaciones de seguridad y movilidad en medio de la tormenta invernal

El Centro de Predicción Meteorológica aconseja evitar cualquier viaje no esencial a partir de la tarde del viernes.

La combinación de vientos que alcanzan hasta 35 mph y la nieve a la deriva harán que la visibilidad sea muy baja.

Las autoridades están instando a la población a preparar kits de emergencia que incluyan linternas, agua, alimentos no perecederos y baterías.

En ciudades como Nueva York, se prevén mínimas de hasta -14°C el sábado, lo que representa un riesgo de hipotermia para quienes se queden al aire libre.

