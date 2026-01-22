Temporada de nevadas: escasez de sal amenaza con colapsar autopistas en ciudades de Ohio

Suscríbete a nuestros canales

Cleveland se prepara para un fin de semana crítico bajo la nieve, pero esta vez el enemigo no es solo el frío, sino la falta de suministros.

El Ayuntamiento de Cleveland confirmó una escasez crítica de sal de roca que obliga a las autoridades a racionar el material, dejando a las calles residenciales en una situación de vulnerabilidad extrema.

La crisis surge tras los retrasos en las entregas del gigante Cargill, el proveedor oficial que, a pesar de haber recibido pedidos desde agosto, no ha cumplido con el reabastecimiento necesario para enfrentar un invierno que este año se adelantó con fuerza inusual.

Cleveland bajo mínimos: solo 10,000 toneladas en reserva

El portavoz de la ciudad, Tyler Sinclair, reveló cifras alarmantes: Cleveland solo dispone de 10,000 toneladas de sal para lo que resta de la temporada.

Para ponerlo en perspectiva, una sola nevada fuerte consume entre 4,000 y 7,000 toneladas.

El plan de racionamiento:

Prioridad absoluta: Carreteras principales, colinas, intersecciones peligrosas y accesos a hospitales y escuelas.

Calles residenciales: Serán despejadas por los quitanieves, pero no recibirán sal . Esto significa que las vías secundarias permanecerán resbaladizas y cubiertas de hielo mucho más tiempo de lo habitual.

Horas extras: Los operarios trabajarán noches y fines de semana, pero su eficacia estará limitada por la falta de material para derretir el hielo.

Efecto dominó: el caos llega a los suburbios y al sector privado

Cleveland no está solo en esta crisis. Ciudades vecinas como North Royalton informan que solo tienen 400 toneladas en reserva, tras recibir apenas una fracción de lo que ordenaron la semana pasada.

La escasez también ha golpeado al sector privado. Tim Wendt, propietario de THI Construction, señaló que el costo de la sal se ha duplicado y los proveedores locales están limitando las ventas a solo una tonelada diaria por cliente.

Las minas de sal han priorizado los contratos gubernamentales, cerrando sus puertas a contratistas privados al menos hasta febrero.

La respuesta de Cargill: "Trabajamos arduamente"

A pesar de que los contratos exigen entregas en 72 horas, Cargill atribuye los retrasos a la imprevisibilidad del clima y a la necesidad de priorizar la seguridad vial y el comercio.

Aunque pequeños envíos llegaron a Cleveland el miércoles por la noche, Sinclair advirtió que no son suficientes para reanudar las operaciones normales en los barrios residenciales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube