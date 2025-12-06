Nieve imparable en Ohio: ¿Qué zonas enfrentan los peores cierres escolares?

Suscríbete a nuestros canales

Las intensas nevadas que cubrieron gran parte del noreste de Ohio provocaron un inicio de semana complicado para miles de familias,

En ese sentido, el meteorólogo de FOX 8, Scott Sabol, advirtió que las condiciones se mantendrán inestables.

El sistema dejó acumulaciones significativas y obligó a numerosos distritos escolares a suspender actividades de manera preventiva ante el riesgo para estudiantes y personal.

Cierres masivos

El primer anuncio llegó desde Carrollton Ex. Village, en el condado de Carroll, poco después de las 4:00 a. m. del martes 2 de diciembre.

La notificación apareció en FOX8.com y en redes sociales, donde el distrito envió un mensaje directo a su comunidad: “¡Que tengan un buen día, cuídense y Adelante, GUERREROS!”.

La rapidez del aviso dejó claro que las autoridades locales monitoreaban la tormenta desde la madrugada y que el cierre buscaba evitar cualquier desplazamiento peligroso antes del amanecer.

A partir de ese momento, los reportes de suspensiones crecieron minuto a minuto. Los distritos más grandes de la región, incluidos Cleveland Metropolitan Schools, Akron Public Schools, Canton City Schools y decenas más, se sumaron a la lista.

Para las primeras horas del día, la cifra superaba los 300 cierres confirmados en todo el noreste del estado, una de las jornadas más afectadas por la nieve en lo que va de la temporada.

Viajes complicados y lista de cierres en actualización constante

Los meteorólogos anticipan más nieve persistente durante el transcurso de la mañana, lo que podría extender las interrupciones y complicar la movilidad en las principales vías.

Las autoridades pidieron a los residentes manejar con extrema precaución y revisar constantemente los reportes locales.

FOX 8 mantiene una lista actualizada de escuelas cerradas, disponible en su sitio web, donde continúan publicándose cambios y nuevos anuncios a medida que avanza la jornada.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube