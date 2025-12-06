Entregas de Walmart con drones en EEUU: descubre cuál es la nueva ciudad en experimentarlo y los detalles de su implementación

La reconocida empresa minorista estadounidense, Walmart, dio un gran paso que revoluciona el servicio de entrega, con mayor eficiencia y recortando tiempos en un nuevo estado, descubra de qué se trata.
Resulta que, a partir de esta semana, varias sedes de Walmart en Atlanta, Georgia, han habilitado sus entregas por medio de drones.
Desde ya, los residentes del área metropolitana de Atlanta pueden recibir productos en cuestión de minutos.
La compañía informó que habilitó seis tiendas para operar como puntos estratégicos de despegue y aterrizaje para los drones de Wing, la empresa subsidiaria de Alphabet especializada en logística aérea.
¿Qué tiendas en Atlanta realizan entregas con drones?
- Walmart número 575, 12182 Highway 92, Woodstock, GA
- Walmart número 2475, 1436 Dogwood Dr, Conyers, GA
- Walmart número 618, 4166 Jimmy Lee Smith Pkwy, Hiram, GA
- Walmart número 3403, 3615 Charles Hardy Pkwy, Dallas, GA
- Walmart número 3201, 135 Willow Ln, McDonough, GA
- Walmart número 5252, 4221 Atlanta Hwy, Loganville, GA
Además, Walmart confirmó que otras cuatro ciudades comenzarán a ver drones cruzando sus cielos muy pronto.
La ampliación permitirá que el servicio alcance un total de 100 tiendas.
Las próximas ciudades en incorporarse al programa son:
- Charlotte, North Carolina
- Houston, Texas
- Orlando, Florida
- Tampa, Florida
Cómo usar el servicio: así funcionan los drones de Walmart
Para hacer uso de las entregas por medio de los drones, los consumidores deben:
- Confirma que tu dirección esté dentro del área disponible en wing.com/walmart.
- Luego debes descargar la app de Wing en tu teléfono.
- Elige tus productos y selecciona el punto exacto de entrega.
- El dron volará hasta tu domicilio y dejará el paquete suavemente en el suelo.
Walmart explica que sus drones pueden entregar pedidos directamente en el patio del cliente en aproximadamente 30 minutos desde la compra, realizando vuelos de menos de cinco minutos cada uno.
Estos cuentan con una velocidad máxima de 60 mph, es decir, 96 km/h, y tienen una capacidad de carga de hasta 3.3 libras o 1.5 kilogramos
